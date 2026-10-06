El dólar blue cayó a mínimos de un mes y la brecha con el oficial tocó su menor nivel desde mediados de año + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió hasta $1.540 para la venta y acumuló una baja de $20 en los primeros días de la semana. En tanto, el mayorista volvió a cerrar sin cambios en $1.520 y redujo la distancia entre ambas cotizaciones a alrededor de 1,3%.

El paralelo cerró en $1.540 y quedó a solo 1,3% del mayorista

El dólar blue cerró este martes 6 de octubre a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una baja de $5 o 0,32%. Acumuló, así, un retroceso de $20 en los primeros días de la semana.

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De esta manera, el paralelo cayó a su nivel más bajo en un mes, mientras el dólar mayorista permaneció sin cambios en $1.520 por tercera rueda consecutiva. Así, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 1,3%, su menor nivel en cuatro meses, en una jornada en la que el oficial volvió a mostrar una marcada estabilidad.

A su vez, la baja del blue se dio frente a un mayorista prácticamente inmóvil, que operó durante toda la rueda dentro de un rango muy acotado, entre $1.519 y $1.522,50. La oferta terminó neutralizando la presión compradora inicial, con u$s509,6 millones negociados en contado y u$s822 millones en futuros.

En ese contexto, el BCRA compró u$s41 millones y acumuló u$s183 millones en las primeras cuatro jornadas de octubre, mientras las reservas brutas subieron a u$s49.123 millones. Al mismo tiempo, las tasas se mantuvieron relativamente estables, con una TAMAR de 23,75% TNA y una BADLAR de 21,63%, lo que por ahora contribuye a sostener la demanda de pesos sin generar una presión adicional sobre el mercado cambiario.

Hacia adelante, el Gobierno estima que todavía quedan alrededor de u$s4.600 millones por liquidar, provenientes del agro, energía, minería y flujos financieros, una oferta potencial que puede seguir ayudando a moderar la volatilidad del dólar hacia el cierre del año.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 6 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta. Valor del CCL hoy, martes 6 de octubre El dólar CCL cerró a $1.592,5 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%. Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de octubre El dólar MEP cerró a $1.557,58 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.597,47. Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s85.626, según Binance.