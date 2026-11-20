Combina casas bajas, chalets y departamentos a valores inferiores a otros barrios del oeste porteño. Qué zonas concentran el interés de los compradores.

Vista desde un edificio ubicado sobre la avenida Carrasco al 700, en Vélez Sarsfield, en el oeste porteño. La cercanía con las avenidas Juan B. Justo y Gaona suma conectividad y acceso a servicios

Vélez Sarsfield tiene una particularidad: muchos porteños conocen el nombre, pero no necesariamente saben dónde queda el barrio. Algunos lo confunden con Floresta, otros con Villa Luro o Monte Castro . Y hay motivos para esa asociación: durante buena parte de su historia formó parte de Floresta y varios lugares que llevan su nombre, como la plaza y el hospital, están fuera de sus límites actuales. Incluso el club de fútbol (apodado Fortinero) que comparte esa denominación tiene su sede en Liniers .

Sin embargo, el barrio tiene identidad propia y un mercado inmobiliario con características particulares. En el oeste de la Ciudad, conserva calles de casas bajas, chalets, PH y edificios de pocas plantas.

El nombre no nació por el club de fútbol. Vélez Sarsfield homenajea a Dalmacio Vélez Sársfield , el jurista y político argentino que redactó el Código Civil. La historia del barrio, sin embargo, tiene un vínculo directo con el origen de la institución deportiva.

En 1888, la estación Floresta del Ferrocarril del Oeste —actual tren Sarmiento— cambió su nombre por Vélez Sarsfield. La denominación se mantuvo hasta 1944, cuando recuperó el nombre de Floresta. En ese período, el nombre del jurista se extendió a la zona y quedó asociado a su identidad. En 1895 se creó la parroquia civil de Vélez Sarsfield y, el 26 de enero de 1910, la Municipalidad estableció la Subintendencia de Vélez Sarsfield, una fecha que marca el comienzo de su individualización administrativa. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires+2

La historia del club también se cruza con la estación. Según el relato histórico de la institución, el 1 de enero de 1910 sus fundadores resolvieron crear el Club Atlético Vélez Sarsfield en el túnel peatonal que atravesaba la estación ferroviaria. El equipo tomó el nombre de aquella parada del tren. Con el paso de los años, el club trasladó su sede al barrio de Liniers y el estadio José Amalfitani quedó fuera de Vélez Sarsfield.

Mapa con los límites del barrio de Vélez Sarsfield

La confusión se mantiene por otros motivos. La Plaza Vélez Sarsfield está en Floresta, cerca del límite con el barrio, mientras que el Hospital Vélez Sarsfield se ubica en Monte Castro. La estación que llevó ese nombre durante décadas hoy se llama Floresta. Para Alejandro Braña, experto en Real Estate y miembro del Colegio Inmobiliario porteño, esa superposición de referencias explica parte de la escasa visibilidad del barrio: “Es un barrio que la enorme mayoría de la gente en su conciencia o conocimiento lo toma como parte de Floresta”.

Vélez Sarsfield integra la Comuna 10 y tiene una superficie de 2,4 km2. Sus límites oficiales son las avenidas Segurola, Lope de Vega, Juan B. Justo, Canónigo Miguel Calixto del Corro, Rivadavia, Juan Bautista Alberdi y Mariano Acosta, además de la calle Juan Agustín García y la calle Medina.

Casas bajas, avenidas comerciales y una zona residencial

La estructura urbana es uno de sus rasgos distintivos. Braña describió una combinación de sectores residenciales con ejes comerciales sobre avenidas como Rivadavia, Segurola, Lope de Vega, Juan B. Justo, Gaona y Olivera. La mayor parte de los edificios en altura se concentra sobre esas arterias, mientras que en las calles interiores predominan las casas antiguas, los chalets y las construcciones de baja densidad.

Una de las zonas residenciales más características es la denominada Aranguren Ancha. La traza atraviesa el barrio de este a oeste, desde Segurola hasta Corro, y reúne chalets de dos y tres plantas, PH y edificios bajos. Braña la definió como una de las áreas más buscadas y costosas de Vélez Sarsfield. Allí, explicó, "casi no hay construcciones en altura: la excepción es un edificio ubicado en Aranguren 4555, cerca de Carrasco".

La avenida Rivadavia también concentra buena parte del interés inmobiliario. Su conectividad, la presencia de numerosas líneas de colectivos y la cercanía con el tren Sarmiento la convierten en un punto atractivo tanto para quienes buscan comprar como para quienes necesitan alquilar. El barrio se extiende entre las estaciones Floresta y Villa Luro, separadas por unas 12 cuadras.

Intersección de la calle Doctor Juan F. Aranguren con Belén

Hacia el norte, la avenida Juan B. Justo y el Metrobús aportan otra alternativa de transporte, con estaciones en Lope de Vega, Carrasco y Segurola. En cambio, el subte todavía no llega al barrio: la estación San Pedrito, cabecera de la línea A, se encuentra a unas diez cuadras del límite este. Aunque los túneles continúan bajo Rivadavia hacia el oeste, no se construyeron nuevas estaciones para extender el servicio hasta Liniers.

Javier Godoy Cualle, arquitecto y martillero de Godoy Cualle Propiedades, conoce la zona desde hace décadas. Su inmobiliaria tiene su casa central en la esquina de Gaona y Segurola desde 1975. El barrio atraviesa un proceso de mayor reconocimiento, similar al que experimentó Monte Castro en los últimos años. Dijo: “El barrio de Vélez Sarsfield es poco conocido como tal, y la gente suele confundirlo con el nombre de los barrios perimetrales”.

Cuánto cuestan los departamentos

Los precios muestran una brecha respecto de otros sectores del oeste porteño. De acuerdo con Braña, los departamentos usados de dos ambientes se publican entre u$s50.000 y u$s120.000, según ubicación, antigüedad, superficie y estado de conservación. Las unidades de tres ambientes, en tanto, oscilan entre u$s75.000 y u$s140.000.

Godoy Cualle describió un mercado con abundancia de publicaciones y compradores más selectivos. Según su relevamiento, hay más de 500 departamentos de dos ambientes a la venta en la zona. En ese segmento, señaló que existen oportunidades desde u$s45.000 y u$s50.000, mientras que una unidad usada en buen estado no debería superar los u$s65.000 si el propietario busca concretar la operación.

Zona dinámica sobre la Avenida Canónigo M. C. del Corro al 300 y cerca de Villa Luro Alejandro Braña

En los departamentos de tres ambientes, ubicó algunas publicaciones desde u$s70.000, un promedio de u$s90.000 y valores de cierre cercanos a u$s85.000. Según su análisis, cuando el vendedor necesita liquidez puede tener que resignar alrededor de un 10% respecto del precio pretendido.

Los valores de referencia:

Dos ambientes: entre u$s45.000 y u$s65.000 para oportunidades y unidades usadas en buen estado, según Godoy Cualle. Braña amplía el rango de publicación hasta u$s120.000.

Tres ambientes: desde u$s70.000, con un promedio cercano a u$s90.000 y operaciones de cierre en torno a ese valor, de acuerdo con Godoy Cualle. Braña registra publicaciones de hasta u$s140.000.

Cuatro ambientes: la referencia mediana de publicaciones de noviembre de la plataforma Mudafy se ubicó en u$s155.000.

Casas y chalets: el atractivo de vivir en lote propio

La oferta de casas es otro de los rasgos que distinguen a Vélez Sarsfield. Para quienes buscan dejar un departamento y pasar a una vivienda con patio, terraza o cochera, el barrio ofrece alternativas que en zonas más cotizadas de la Ciudad suelen tener valores mucho más elevados.

En la calle Marcos Paz predominan casas, chalets y PH

Braña estimó que las casas más económicas parten de u$s150.000 y llegan a u$s320.000. En el segmento de mayor categoría aparecen chalets con mejores materiales, terrenos más amplios y superficies importantes, cuyos valores pueden ubicarse entre u$s440.000 y u$s500.000.

Godoy Cualle estimó que las casas de tres ambientes en lote propio y buen estado se publican a un promedio de u$s200.000, aunque tienen poca demanda porque muchos compradores buscan al menos tres dormitorios. Las viviendas antiguas de cuatro ambientes, con patio y terraza, rondan los u$s250.000. Si están recicladas y tienen una distribución moderna, parten de u$s280.000.

En el segmento más económico aparecen las casas tipo chorizo, deshabitadas y con necesidad de refacciones. Hay oportunidades desde u$s120.000, aunque el arquitecto consideró que son propiedades para quienes buscan vivienda propia y no tanto para inversores, debido al costo de construcción.

Quiénes compran y qué puede impulsar la demanda

La demanda está integrada principalmente por familias que conocen la zona por amigos o parientes. Braña también identificó compradores que buscan salir del conurbano bonaerense por cuestiones de seguridad y encuentran en Vélez Sarsfield una alternativa dentro de CABA, con precios más accesibles que en Villa Devoto.

La Plaza Profesor Ernesto Nelson, sobre la avenida Juan B. Justo y junto al Metrobús, en el barrio de Vélez Sarsfield

La oferta de escuelas públicas y privadas, la cercanía con el centro comercial de avenida Avellaneda y la tranquilidad de las calles son otros atractivos. En cuanto a espacios verdes, el barrio tiene pocas plazas propias, aunque está cerca del Parque Nicolás Avellaneda y del Polideportivo Gregorio Pomar. Entre las desventajas, Braña mencionó la distancia del centro, el corredor norte y algunas universidades.

Godoy Cualle destacó la baja densidad y la posibilidad de vivir en una casa o un PH sin perder conexión con las avenidas. También consideró que el eventual traslado de la cárcel de Devoto podría favorecer la percepción y los valores de las zonas cercanas.

Martina Razec, de Punto Uno Inmuebles, también destacó el perfil residencial del barrio y la demanda de familias que buscan su primera vivienda. Según explicó, Vélez Sarsfield conserva un mercado estable, sin la presión de las modas inmobiliarias de otras zonas porteñas. Además, buena parte de sus edificios de las décadas de 1960 a 1980 ofrece plantas más amplias que las de los desarrollos recientes.

Para Razec, esa característica permite encontrar departamentos de tres ambientes con superficies generosas, una alternativa cada vez menos frecuente en los barrios más cotizados. Concluyó: "El barrio representa así una opción para familias de ingresos medios que buscan comprar dentro de CABA sin pagar los valores de las zonas más demandadas".