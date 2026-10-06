El dólar quedó a más de $400 del techo de la banda y el mercado mira el efecto del real brasileño

El mayorista cerró estable en $1.520 y quedó 26,6% por debajo del límite superior del esquema cambiario, la mayor distancia en 17 meses. La apreciación del real tras las elecciones en Brasil sumó alivio al mercado local, mientras el BCRA aceleró la compra de reservas.

El dólar mayorista se ubica en $1.520 y amplió su distanci a respecto del techo de la banda cambiaria hasta alcanzar el mayor nivel en 17 meses. La estabilidad coincidió con una fuerte apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina y con una aceleración de las compras de divisas del Banco Central (BCRA).

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El límite superior de la banda se ubicó en $1.924,62 , por lo que el tipo de cambio oficial quedó $404,62, o 26,6%, por debajo del techo . Se trata de la mayor distancia desde el 8 de mayo de 2025, cuando había alcanzado el 27%.

“Desde el 27 de julio pasado que un inicio de semana comenzaba sin cambios respecto al viernes anterior”, señaló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo en $1.540 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.540,24. El blue, en tanto, retrocedió $15 hasta los $1.545.

Los dólares financieros mostraron valores similares. El MEP cerró en $1.538,39 , mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó la rueda en $1.606,41.

El efecto Brasil sumó alivio al mercado cambiario

A la mayor oferta de divisas en el mercado local se sumó este lunes un factor externo: la fuerte apreciación del real brasileño después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La moneda brasileña avanzó alrededor de 2,5% frente al dólar y llegó a operar cerca de los 5 reales por unidad, su nivel más fuerte desde mayo.

El movimiento se produjo después del resultado electoral que dejó a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva y generó una fuerte reacción positiva en los activos brasileños.

Para el mercado argentino, el fortalecimiento de la moneda del principal socio comercial representa una señal favorable. Un real más apreciado mejora la competitividad relativa de la Argentina frente a Brasil y puede contribuir a reducir presiones sobre el mercado cambiario local.

“La fuerte apreciación del real brasileño también parece favorecer al dólar mayorista, que cede con moderación hasta los $1.520, ante una oferta más activa a partir de la expectativa de mayores ingresos de capitales a la región”, explicó el economista Gustavo Ber.

Desde Max Capital también consideraron que el resultado electoral brasileño puede tener efectos positivos para la Argentina. “Consideramos que el resultado electoral de ayer en Brasil es favorable para Argentina”, señalaron, y agregaron que un real más fuerte, menores tasas y una mayor afinidad política dentro del Mercosur podrían jugar a favor del escenario local.

La moneda brasileña avanzó alrededor de 2,5% frente al dólar

El BCRA volvió a acelerar las compras de dólares

La estabilidad del tipo de cambio también estuvo acompañada por una recuperación del ritmo de acumulación de reservas del Banco Central.

Las reservas internacionales brutas se afianzaron por encima de los u$s48.000 millones, mientras la autoridad monetaria aceleró sus compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El viernes, el BCRA había adquirido u$s35 millones y acumulado u$s128 millones en las primeras dos ruedas de octubre. En las últimas cuatro jornadas de la semana pasada, las compras alcanzaron u$s358 millones, equivalentes a un promedio cercano a u$s90 millones diarios.

“A partir del martes, el Central puso el pie en el acelerador. Compró u$s358 millones en los últimos cuatro días de la semana, equivalente a comprar u$s90 millones en promedio por día”, destacó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Según la consultora, detrás de la mayor oferta podrían encontrarse las liquidaciones correspondientes a emisiones corporativas. Durante septiembre se colocaron u$s3.411 millones, incluyendo deuda provincial y emisiones de compañías como YPF, Tecpetrol y Vista.

Con el dólar cada vez más alejado del techo de la banda, el foco estará puesto ahora en si el BCRA logra sostener el mayor ritmo de compra de reservas y si la apreciación del real brasileño se mantiene tras la reacción inicial a las elecciones.

Una mayor demanda estacional de pesos también podría abrir espacio para que el Central continúe acumulando divisas sin ejercer una presión significativa sobre el tipo de cambio, en momentos en que el mercado empieza a mirar hacia el cierre del año.