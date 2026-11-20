La normativa contempla sanciones económicas y suspensión para quienes reiteran determinadas conductas que afectan la circulación y los espacios exclusivos.

Las normas de estacionamiento buscan mantener despejados los sectores destinados a garantizar la seguridad y la circulación vial.

Estacionar en doble fila, bloquear una rampa o dejar el auto frente a una salida de emergencia son situaciones habituales en distintas ciudades argentinas. Aunque algunos conductores las consideran infracciones menores, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que determinadas conductas pueden ser consideradas faltas graves y derivar en sanciones que van más allá de una multa.

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El punto que genera mayor atención es la reincidencia. Cuando una persona vuelve a cometer una infracción grave dentro del plazo previsto por la legislación, la autoridad de juzgamiento puede disponer la inhabilitación para conducir y ordenar la retención de la licencia . La medida también contempla períodos más prolongados cuando se acumulan nuevas faltas.

El artículo 49 de la Ley Nacional de Tránsito establece las condiciones que deben respetarse al estacionar en zonas urbanas . Entre otras disposiciones, indica que los vehículos deben ubicarse paralelamente al cordón, con una separación mínima de 50 centímetros respecto de otros automóviles, salvo que la autoridad local disponga otra modalidad.

Los controles de tránsito contemplan distintos mecanismos para verificar las faltas y determinar las responsabilidades.

También establece una serie de prohibiciones destinadas a proteger la seguridad vial y evitar obstrucciones . Entre los sectores donde no se permite estacionar se encuentran las sendas peatonales, las aceras, las ochavas y las vías ferroviarias. La norma también contempla los accesos a garajes debidamente señalizados y los lugares donde un vehículo pueda afectar la visibilidad o la circulación.

La lista incluye otros espacios específicos, como las zonas destinadas a la detención del transporte público y los sectores reservados para servicios de emergencia. El artículo 77 determina cuáles son consideradas faltas graves y establece un criterio vinculado con el riesgo que generan para el tránsito.

La legislación busca evitar precisamente esas situaciones. La obstrucción de la circulación y la ocupación de sectores reservados por razones de seguridad pueden encuadrarse como faltas graves, con consecuencias que se agravan cuando existe reincidencia.

Las infracciones cometidas en espacios exclusivos pueden generar sanciones para los conductores que no respeten la señalización. Pexels

Cuáles son las faltas graves y cómo opera la autoridad de juzgamiento

El artículo 77 de la Ley 24.449 enumera las conductas que se consideran faltas graves. En materia de estacionamiento, identifica especialmente tres situaciones:

obstruir la circulación: dejar un vehículo en un sector que impida o dificulte el desplazamiento normal de otros usuarios de la vía pública

bloquear espacios para transporte y emergencias: impedir o dificultar la detención o el estacionamiento de colectivos y vehículos de emergencia en los lugares que tienen asignados

ocupar sectores reservados por seguridad: estacionar en espacios delimitados para garantizar la visibilidad y reducir riesgos viales

La diferencia entre una infracción común y una falta grave resulta fundamental para determinar las consecuencias. No alcanza con acumular multas por cualquier incumplimiento: para aplicar la inhabilitación prevista en el artículo 82 debe existir una nueva falta grave y verificarse los antecedentes correspondientes.

¿Qué sucede cuando se comprueba que un conductor volvió a cometer una falta grave? El artículo 82 establece una escala de inhabilitación progresiva:

primera reincidencia: el juez puede disponer una inhabilitación de hasta nueve meses

segunda reincidencia: el período puede llegar hasta los 12 meses, según el criterio de la autoridad de juzgamiento

tercera reincidencia: la inhabilitación de hasta 18 meses pasa a ser obligatoria

reincidencias posteriores: el plazo se duplica sucesivamente respecto del período establecido para la reiteración anterior

Dársenas y espacios reservados: el marco legal para el uso indebido de lugares exclusivos

Las dársenas y los espacios reservados tienen una función concreta dentro del ordenamiento del tránsito. No son lugares disponibles para estacionar por unos minutos cuando no se encuentra otro espacio libre.

Entre los sectores que requieren especial atención aparecen las paradas de colectivos, los espacios destinados a ambulancias y bomberos, las zonas de carga y descarga y los lugares señalizados para personas con discapacidad.

La Ley 24.449 contempla expresamente como faltas graves las conductas que dificultan o impiden el estacionamiento o la detención de vehículos de transporte público y de emergencia en sus espacios asignados. También sanciona la ocupación de sectores reservados por razones de visibilidad y seguridad.

En el caso de las dársenas para personas con discapacidad, el estacionamiento indebido puede generar multas y otras consecuencias previstas por las normas nacionales y locales. Para determinar si corresponde aplicar la inhabilitación por reincidencia del artículo 82, debe analizarse la clasificación jurídica de la conducta en la jurisdicción donde se cometió la infracción.