El dólar informal avanzó otros $10 y alcanzó un nuevo récord nominal de $1.640. En lo que va de la semana acumula un salto de $65, equivalente al 4,1%, mientras que la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 4,9%.

El dólar blue extendió este jueves 19 de noviembre su racha alcista y alcanzó un nuevo récord nominal de $1.640 , en medio de una renovada presión sobre el mercado cambiario. La cotización informal avanzó $10 respecto del cierre anterior y encadenó así su quinta rueda consecutiva en alza.

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Con este movimiento, el billete paralelo acumula una suba de $65 en lo que va de la semana, equivalente al 4,1% , y se encamina a registrar su mayor avance semanal en 14 meses, desde septiembre de 2025.

La escalada del dólar blue se produce en un contexto de mayor volatilidad financiera y fortalecimiento del dólar a nivel internacional, que también genera presión sobre las monedas de América Latina.

La cotización informal llegó este jueves a los $1.640 para la venta , después de haber cerrado la jornada previa en $1.630. De esta manera, el dólar blue marcó un nuevo máximo histórico en términos nominales, aunque todavía se mantiene por debajo de sus máximos en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación.

La aceleración de los últimos días resulta particularmente significativa por su magnitud. El billete comenzó la semana en torno de los $1.575 y, en apenas cuatro jornadas, acumuló un incremento de $65.

De mantenerse en estos niveles, el dólar paralelo cerraría la semana con su mayor incremento porcentual desde septiembre del año pasado, en una señal de renovada presión sobre el mercado informal de divisas.





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La brecha cambiaria con el dólar mayorista se ubica en el 4,9%

La suba del dólar blue también vuelve a poner el foco sobre la distancia respecto del tipo de cambio oficial. Con la cotización informal en $1.640, la brecha con el dólar mayorista se ubica en el 4,9%.

Pese a la aceleración de las últimas jornadas, la diferencia entre ambas cotizaciones permanece relativamente acotada, aunque el avance del billete paralelo refleja una mayor presión sobre el segmento informal.

En este escenario, los operadores siguen de cerca la evolución de las cotizaciones financieras, las tasas de interés en pesos y la dinámica de la demanda de cobertura cambiaria. Con un incremento acumulado del 4,1% en apenas cuatro jornadas, el dólar blue vuelve a ganar protagonismo en el tramo final de noviembre y queda a las puertas de registrar su mayor salto semanal en más de un año.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.565 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 19 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.741,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.2%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.638,31 y la brecha con el dólar oficial es de 4.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.060,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.727,29.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.740, según Binance.