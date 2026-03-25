El dólar blue cayó, pero la brecha con el oficial tocó máximos de un mes + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó $5 este miércoles. Depositphotos

El dólar blue cayó este miércoles 25 de marzo, pero aún así creció la brecha con el tipo de cambio oficial, dado que este último retrocedió en mayor medida. La pax cambiaria se mantiene, en términos generalizados, aunque en el mercado advierten sobre los riesgos de una profundización del atraso cambiario

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El informal descendió $5 durante la jornada, a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Sin embargo, el spread con el mayorista se elevó al 3,1%, máximo desde el 25 de febrero.

El tipo de cambio real multilateral se encuentra en mínimos desde mayo de 2024 ( y en niveles similares a los de fines de 2023). Economistas estiman que en los próximos meses es esperable que el oficial se mantenga en estos valores dada la proximidad de la cosecha gruesa y el esperado incremento en las exportaciones de petróleo por la guerra en Medio Oriente.

La contracara puede ser un recalentamiento de la inflación, que en el mediano plazo puede provocar una corrección abrupta del valor del dólar. Esto puede elevar todavía más la brecha con el blue y los financieros.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 25 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.377,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 25 de marzo El dólar CCL opera a $1.459,14 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%. Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de marzo El dólar MEP opera a $1.404,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.455,14, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.784, según Binance.