El dólar oficial minorista cotiza a $1.450 para la compra y a $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.501,71 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 21 de julio
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de julio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 21 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.481.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 21 de julio
El dólar blue cotiza a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 21 de julio
El dólar CCL cotiza a $1.572,76 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 21 de julio
El dólar MEP cotiza a $1.512,35 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.570,87, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s65.373, según Binance.
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