Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 21 de julio

El dólar oficial minorista cerró a $1.450 para la compra y a $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.498,43 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.478.

El dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.569,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2% .

El dólar MEP cerró a $1.508,79 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.569,13, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s66.277, según Binance.