San Luis presentó un proyecto para promover inversiones: incluye subsidios, créditos y beneficios fiscales

La iniciativa enviada por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura impulsa la creación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). Qué beneficios contempla.

El gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura de San Luis un proyecto de ley que plantea la creación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), cuyo objetivo es incentivar nuevas inversiones, fortalecer a las empresas radicadas en la provincia y generar más puestos de trabajo.

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La iniciativa fue presentada por el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto , quien detalló que el texto contempla desgravaciones impositivas para nuevos proyectos de inversión, tanto de empresas ya instaladas en la provincia como de aquellas que decidan radicarse en su territorio . El beneficio alcanzará a todos los impuestos provinciales y podrá extenderse hasta por 15 años.

“Este régimen se encuadra dentro del eje de Gobierno que es cuidar y promover el trabajo“, sostuvo el funcionario, quien explicó que la iniciativa reúne en una sola herramienta distintos programas de incentivo económico surgidos del diálogo con el sector privado. “Surge de la escucha activa y de la articulación público-privada en el marco de las mesas sectoriales”, señaló.

El RIPEE incorpora un sistema de crédito fiscal por inversiones destinado a empresas que ya desarrollan actividades económicas en la provincia. A partir de los impuestos provinciales abonados durante los últimos 12 meses, podrán acceder a un crédito fiscal aplicable a nuevos proyectos de inversión . También prevé un programa de alivio fiscal que permitirá transferir créditos fiscales entre contribuyentes para facilitar el financiamiento de nuevas iniciativas productivas.

Otro de los ejes centrales es el subsidio al empleo, orientado a promover la incorporación de beneficiarios del Plan de Inclusión al sector privado. El Gobierno transferirá al empleador el monto mensual del beneficio durante un período de hasta dos años , siempre que se trate de una ampliación de la planta de personal y no de un reemplazo de trabajadores. El esquema prevé una cobertura del 100% durante el primer año, un 75% en el primer semestre del segundo año y un 50% en el semestre restante.

El proyecto también contempla la posibilidad de acceder a terrenos fiscales provinciales para desarrollar nuevos emprendimientos. Según explicó el Ministro, existen espacios disponibles tanto en parques industriales como en otras zonas con potencial de inversión, entre ellas áreas cercanas a diques, lagunas y ríos provinciales. Los inmuebles podrán otorgarse mediante locación, comodato o venta.

El ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, Federico Trombotto.

En materia de financiamiento, Trombotto anunció la creación de un Fondo de Garantía Provincial, que buscará facilitar el acceso al crédito para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se desarrollará junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo con experiencia en este tipo de herramientas financieras.

El Ministro también destacó que el régimen incorpora medidas de simplificación administrativa para agilizar la puesta en marcha de proyectos y permitirá complementar sus beneficios con otros programas provinciales o nacionales. “Cualquier proyecto puede usar una o más de estas herramientas en simultáneo”, afirmó.

El alcance del RIPEE comprende todas las actividades económicas con generación de empleo, incluyendo industria, agroindustria, producción agropecuaria, forestal, frutihortícola, minería, comercio, servicios, turismo, logística, ciencia y tecnología.

Consultado sobre el interés del sector privado, Trombotto aseguró que ya existen numerosas consultas: “Hay muchas empresas interesadas. La idea es no perder ni un minuto y avanzar rápidamente para fortalecer proyectos existentes y acompañar nuevas inversiones que generen actividad económica y empleo”, expresó.

Finalmente, el funcionario respondió a las inquietudes planteadas por sectores ambientalistas y aclaró que el proyecto no incorpora nuevas actividades mineras ni modifica el marco vigente: “El proyecto no contempla absolutamente ninguna actividad de esas características. Invito a toda la comunidad a leer el proyecto de ley para no dejarse llevar por información falsa o que no tiene buenas intenciones”, sostuvo.

También remarcó que la actividad minera desarrollada en San Luis “es la misma de siempre” y se vincula principalmente con la extracción de piedra para la industria ornamental y de la construcción.