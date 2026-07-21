Lionel Scaloni se refirió sobre la extraña arenga y desmintió conflicto interno en el vestuario

El director técnico argentino llegó al país junto a parte del plantel, luego de perder la final del Mundo frente a España. Ahora, viajará a Pujato, mientras se espera una definición sobre su futuro.

Scaloni se refirió a las versiones sobre presiones contra el Seleccionado y su futuro como DT.

Lionel Scaloni volvió al país tras la derrota frente a España por 1-0 en la final del Mundial 2026 . A la salida de Ezeiza, y camino a Pujato, el técnico argentino se refirió a las teorías que surgieron en las redes sociales durante las últimas horas - surgidas a raíz del video de la "arenga" que da Lionel Messi antes de salir a la cancha - que hablan de hipotéticas presiones contra el plantel albiceleste: "No sé de qué me están hablando".

Scaloni se mostró desentendido de las preguntas de los periodistas que lo esperaban a la salida del predio de AFA. En detalle, el revuelo comenzó luego de terminada la final, cuando se dio a conocer un video de Messi motivando a sus compañeros antes de que comience el encuentro: " Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente".

Las teorías inundaron rápidamente las redes sociales, donde también focalizaron sobre la postura de los jugadores frente al mensaje de su capitán, sobre todo de Enzo Fernández, a quien se lo vio con el rostro enrojecido y aparentes lágrimas en los ojos.

" No, no tengo idea. Era tranquila ", sentenció el técnico ante la insistencia de las consultas por la arenga y la charla previa en el vestuario.

Más allá de eso, Scaloni se mostró agradecido ante la gratitud del pueblo argentino frente a la entrega de su equipo: " Cuando íbamos en el colectivo, ver esos a nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos, no habiendo ganado. Es algo maravilloso, la verdad".

"Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter, de de defender esta camiseta y y nos quedamos por eso. Ojalá el día de mañana el que tenga que venir a Selección como jugador le dé lo mismo, porque es una buena señal", agregó sobre sus dirigidos.

Archivo. Fin de un ciclo: la era de Scaloni y Messi en la Selección comienza a desvanecerse. ChatGPT IA

Sobre su futuro, el DT simplemente se enfocó en referirse a su experiencia de ya 8 años al frente de la Selección: "Como dije la otra vez, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por 1º vez, porque yo no no había dirigido ningún lado. Me dieron esa posibilidad y, después, poder haber conseguido todo lo que conseguimos, es soñado. Y es un lugar que cualquiera quisiera estar".

La arenga de Lionel Messi en el vestuario

Tanto los gestos del Capitán como una frase en particular —"Olvidémonos de todo"— despertaron especulaciones, especialmente por el clima que se había generado durante la semana a raíz de las declaraciones de integrantes del seleccionado español, que habían cuestionado supuestos beneficios arbitrales para la Argentina.

Uno de los que se pronunció fue Aymeric Laporte, defensor y titular en el equipo ibérico. “En los últimos partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y sacar de partido”, afirmó en la previa.

El zaguero también sostuvo: “Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas…”, en alusión a que uno de esos futbolistas era Lionel Messi y a la influencia que, según su visión, podía ejercer sobre los árbitros.

La arenga de Messi antes de la final contra España. Gentileza ESPN

La presión sobre el arbitraje también llegó desde el banco español. Luis De la Fuente, entrenador del seleccionado y profesor de Lionel Scaloni durante el curso de técnico, había pedido que se aplicara el reglamento con firmeza: "El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística", expresó.

No obstante, en la previa, aseguró: "Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear".

Tras el encuentro, Nicolás Otamendi dejó en evidencia el malestar que esas declaraciones habían generado en el plantel argentino. El defensor se acercó al capitán español, Rodri, y le recriminó: “Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, toda la semana condicionando”, mientras el mediocampista del Manchester City lo observaba sin responder.

Sin embargo, también circularon otras versiones sobre el significado de la frase pronunciada por el capitán argentino antes de salir a la cancha. Según esa interpretación, el mensaje no estaba relacionado con las críticas españolas, sino con la necesidad de abstraerse del clima que se vivía en el MetLife Stadium, donde cerca de 80.000 personas colmaban las tribunas en la previa de la final.

El desarrollo del partido terminó reflejando la tensión de la definición. El llanto de Enzo Fernández en el vestuario argentino anticipó el desenlace de una final en la que España dominó gran parte del juego y generó las situaciones más claras, aunque encontró resistencia en el campeón del mundo.

La Argentina intentó sostener el empate incluso después de quedarse con un futbolista menos por la expulsión del volante del Chelsea a los 93 minutos. Recién a los 106 del tiempo suplementario, Ferran Torres marcó el único gol del partido y le dio a España su segundo título mundial, luego del conquistado en Sudáfrica 2010.

La respuesta sobre la bandera de las Malvinas y las teorías conspirativas

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que la bandera de las Islas Malvinas que desplegaron los jugadores luego del triunfo ante Inglaterra les haya generado problemas: "No nos dijeron nada".

Además, destacó que "lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter", y adelantó: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".