Charlas de quincho: el feriado que no fue, el PJ entre marcas chinas y ponchos en Catamarca

Milei y una pelea (¿orquestada?) en el recinto bursátil. El partido con los ingleses se coló en el Senado. Quincho en el Tattersall por evento automotriz, con presencia política y definiciones de un CEO. Quinchos internacionales: de España a Oceanía. Quincho telúrico: la Fiesta del Poncho en Catamarca. Legislatura bonaerense, repleta de internas. Adiós a un rector del Buenos Aires.

La semana no dejó resquicios, más allá del Mundial, entre la semi con Inglaterra y la final del domingo. En Casa Rosada reconocen que aprendieron una lección sobre los riesgos de gobernar al ritmo de la emoción futbolera. Apenas consumada la derrota frente a España, Javier Milei sorprendió al anunciar en redes sociales que decretaría un feriado nacional para recibir a la Selección. Sin embargo, la iniciativa perdió fuerza casi de inmediato y nunca llegó a instrumentarse.

El anuncio precoz perdió sentido cuando se confirmó que Lionel Messi viajaría directamente a Miami y que Enzo Fernández y Julián Álvarez tampoco regresarían al país con la delegación. Sin una caravana multitudinaria a la vista y con la relación entre Claudio Tapia y la Casa Rosada lejos de atravesar su mejor momento, el feriado quedó como uno de esos anuncios que no llegaron a salir del borrador político.

El partido con los ingleses también influyó en la agenda política , dado que el fervor nacionalista desatado antes, durante y después del partido, con un reverdecer de la cuestión Malvinas, quedó flotando en el Congreso, que pospuso para agosto la dilatada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El Gobierno creía contar con los votos, pero se fueron esfumando con el correr de la jornada, en especial por el apartado de la extranjerización de la tierra. También se libró tras bambalinas una nueva batalla de la pulseada Bullrich-Villarruel.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Con ese clima, Milei tomó nota de la derrota y despotricó contra la oposición en la Bolsa de Comercio, ese mismo jueves por la noche. Antes de ir al recinto de los hombres bursátiles para celebrar un nuevo aniversario de la entidad, el presidente Javier Milei le consultó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el discurso más adecuado para disertar en ese marco. Tenía dos temas: el paquete de leyes que piensa mandar al Congreso con la reforma de la carta orgánica del Banco Central incluida o hablar de crecimiento económico.

El "Colorado" le sugirió hablar del segundo tema y Milei lo tomó al pie de la letra: empezó a dar una clase de economía sobre teorías del crecimiento. Básicamente, sobre la Teoría del Rendimiento Creciente . Tal vez, lo que pensó Santilli era que iba hablar del crecimiento de la Argentina. Pero más que nada, Milei habla de teorías y autores, como aquella persona que gusta del futbol y habla con familiaridad de jugadores, técnicos y tácticas. Para el Presidente, eso es la economía.

"Está muy entusiasmado por publicar su aporte a la teoría junto con el economista Demian Reidel. Dice que su trabajo viene a explicar los cabos sueltos que dejó esa teoría", señalaba un ladero de Milei en el recinto, que permaneció blindado durante la presencia del Presidente. Reidel volvió a levantar el perfil tras su renuncia a la presidencia de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina en febrero, cuando renunció en medio de un escándalo por denuncias de sobreprecios.

"Nadie le explica que esa temática solo le interesa a los académicos", se lamentaba un libertario. Y pocos funcionarios a su alrededor tienen personalidad para advertirle que eso no interesa al "gran público". Sobre todo en un ambiente donde los viejos socios de la Bolsa esperan otra cosa.

De hecho, a los 15 minutos de haber empezado a hablar, en el fondo del salón (muy poca gente respecto de años anteriores) ya había personas conversando entre sí, cuchicheando o bostezando. Un viejo socio de la entidad, que está más allá del bien y del mal, conocido como el Ingeniero Castellanos, hizo lo que los asesores del primer mandatario no se atreven: "Terminala", le gritó desde atrás.

Fue un antes y un después del discurso. Milei no pudo retornar a su tono academicista, se puso nervioso y cambió el nivel, que pasó a ser de barricada. Un asistente al evento comentó que pareció haber sido premeditado, como "para que se pusiera más interensante la cosa". De hecho, en medio de su enojo contra el supuesto "kuka" que lo agredía desde la platea, dijo que va a ir por su reelección. Terminado el discurso, una larga cola de asistentes se avalanzó sobre la puerta derecha del viejo recinto, pero estaba bloqueada. Querían ir al baño, que estaba detrás, pero tuvieron que aguarda unos 5 minutos más. Ya la noche había concluído y Milei se había retirado.

Debut de marca china: definiciones del CEO y el paso de un exgobernador

Uno de los que quedó atrapado en el cerco de Presidencia en la Bolsa de Comercio fue Rodrigo Pérez Graziano, titular de la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA) y director de Asuntos Públicos de Stellantis, grupo que ese mismo jueves en la tarde-noche festejaba un hito: la incorporación de la marca china Leapmotor. Se perdió, así, una copiosa recepción regada con malbec y chardonay, que incluyó empanadas, miniburguers y distintos canapés.

Es que, en medio de la avanzada asiática, Stellantis se convirtió en el primer fabricante en incorporar una automotriz china a su portfolio, lo que supone una ventaja respecto a los comeptidores, por poner a disposición una red de servicios probada. Por eso, el grupo que ya cuenta con Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, tiró la casa por la ventana en el coqueto Tattesall de Palermo.

El Tattersall fue el escenario elegido para el debut de Leapmotor.

Entre los invitados hubo celebrities como Emilia Attias, Verónica Lozano, la modelo Andrea Bursten, Cami Homs (ex de Rodrigo De Paul), Flor Torrente, Benjamín Alfonso. La actriz Isabel Macedo fue, acaso, quien más miradas acaparó, acompañada de su pareja Juan Manuel Urtubey. El exgobernador salteño fue en calidad de acompañante de Macedo, y deambulaba copa en mano por un entorno poco habitual, ya que los periodistas presentes eran, en general, ligados al sector automotor y menos a la política. Urtubey dejó pasar el bandejeo de empanadas, ya que, como buen salteño, solo acepta las que tienen denominación de origen, pero lo que no dejó pasar fue la oportunidad de comentar que está trabajando en la unidad del peronismo para 2027. Se motró optimista respecto a las posibilidades del PJ: "Si nos reordenamos, podemos poner al próximo Presidente", le explicaba a un contertulio. El argumento es, principalmente, los problemas de bolsillo que aquejan a los argentinos, que no se resuelven con el orden macro que consiguió Javier Milei -aunque puso dudas sobre el cómo lo consiguió-.

También lanzó dardos al RIGI. "No se anunció nada nuevo. Son beneficios a sectores que no lo necesitan. ¿A dónde van a ir a sacar litio si no es en el Norte? ¿A Brasil? si en Brasil no hay litio", mencionaba, al tiempo que deslizó que los proyectos que se barajan para Salta "ya estaban en carpeta cuando era gobernador". Urtubey dejó la gobernación en 2019.

Quien rebasaba de efusividad era el CEO de Stellantis, Martín Zuppi, quien mencionó en su presentación que Leapmotor es una marca 100% electrificada. Fundada en 2015 como start-up de vehículos de nuevas energías, Leapmotor tuvo un crecimiento acelerado a nivel global. En 2024 selló su alianza con Stellantis a través de la creación de Leapmotor International, una joint venture destinada a expandir su presencia fuera de China. Alcanzó las 600.000 unidades comercializadas en 2025 y tiene proyecciones de alcanzar el millón en 2026 a nivel global. La gama inicial estará compuesta por los SUVs B10 y C10.

Martín Zuppi, CEO de Stellantis, en la presentación de la marca.

Más tarde, en una sala apartada dentro del Tattersall, Zuppi armó una mesa chica para dialogar sobre la actualidad de la industria automotriz. Fanático de Racing, llegó con una sonrisa que no disimulaba: en menos de 24 horas había festejado el triunfo de la Academia sobre Defensa y Justicia y la victoria de la Selección ante Inglaterra. Con ese doble envión futbolero, se mostró entusiasmado con el desembarco de Leapmotor, una marca que -recordó- "nació electrificada". Por la cantidad de preguntas, casi no pudo tocar la burrata con tomates confitados, pesto y una fina lluvia de frutos secos, que quedó intacta arriba de la mesa (no así la del resto de los comensales)

En la charla explicó que el negocio estará condicionado, al menos en una primera etapa, por los cupos de importación. El año pasado el esquema permitió ingresar unas 2.000 unidades sin arancel y, si la demanda supera ese volumen, habrá que tributar el impuesto correspondiente. "El share dependerá de los cupos", resumía.

El plan inicial contempla 12 concesionarios y 20 talleres, con la apuesta a competir por relación precio-producto, servicio de posventa y planes de ahorro, aunque estos últimos requieren un tiempo de maduración. También adelantó que hacia fines de 2027 está prevista la fabricación en Brasil, inicialmente con el B10, mientras Stellantis ya trabaja en la licitación del tercer cupo de importación. "Empezamos a trabajar 2027", sintetizó.

Sobre el mercado, Zuppi reconoció que la competencia será cada vez más intensa por la llegada de nuevas marcas chinas, en un contexto en el que el mercado argentino es alrededor de un 10% menor al de 2025, aunque destacó que el consumidor local "está mucho más abierto al cambio". Entre los desafíos enumeró sostener la demanda, ganar competitividad y lograr una baja de las tasas de interés.

Zuppi explicó la estrategia en una mesa chica, alejada de la masividad del evento.

De todos modos, relativizó la desaceleración: "Hoy hablamos de un mercado de unas 530.000 unidades y parece un drama, pero hubo años de 380.000 en los que también se trabajó". Para Stellantis, el objetivo es vender alrededor de 150.000 vehículos y producir 130.000, repartidos entre 70.000 en Córdoba y 60.000 en El Palomar. Respecto de 2027, evitó hacer pronósticos grandilocuentes: "Nada indica que vaya a cambiar demasiado".

Mal timing de la Embajada de Francia

La residencia del embajador francés en Buenos Aires volvió a abrir sus puertas para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución Francesa. La recepción reunió a funcionarios del Gobierno, dirigentes de distintos espacios políticos, diplomáticos, empresarios y representantes del ámbito cultural. Pero esta vez el tradicional brindis tuvo un condimento imposible de ignorar. Mientras los invitados celebraban el 237° aniversario de la toma de la Bastilla, la selección francesa caía ante España y se despedía del Mundial.

El anfitrión, el embajador Romain Nadal, aprovechó su discurso para hacer una defensa de los valores republicanos y lanzar un mensaje contra el racismo, en medio de la polémica que se había generado por distintos comentarios sobre el seleccionado francés -entre ellos, el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado-. Sin mencionar nombres, remarcó que Francia es una nación diversa y reivindicó una identidad construida sobre la igualdad y la inclusión.

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Entre los asistentes se destacaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien asistió junto a su esposa Stephanie, además de funcionarios nacionales, legisladores, jueces, empresarios y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

En los jardines de la residencia el clima fue el habitual de las recepciones diplomáticas, con conversaciones cruzadas, copas de champagne y -en esta oportunidad- gastronomía francesa. Sin embargo, varios celulares seguían de reojo las repercusiones del otro lado del Atlántico. El fútbol terminó colándose entre los saludos protocolares y las charlas de pasillo, porque la semifinal del Mundial coincidía exactamente con la celebración nacional francesa.

La combinación de ambos acontecimientos dejó una postal poco habitual. La fiesta por el 14 de julio mantuvo todo el protocolo que caracteriza a una de las recepciones más tradicionales del calendario diplomático porteño, aunque la eliminación del seleccionado francés terminó marcando la jornada. En cuestión de horas, la conversación pasó de la Revolución Francesa y los valores republicanos al resultado deportivo que dejó a "Les Bleus" sin la posibilidad de jugar una nueva final del Mundial.

Entre España y Oceanía

Pero también hubo quinchos internacionales con tintes mundialistas en España, antes de la final. Es que en Madrid se llevó a cabo un encuentro de partidos de centro derecha de Iberoamérica y Europa con presencia argentina.

La cumbre, la EPP Libertas Forum, fue motorizada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, un hombre cercano al PRO en general y a Mauricio Macri en particular.

Alberto Núñez Feijoó, local en EPP Libertas Forum.

De hecho, este último tuvo una aparición en el evento a través de un video. Incluso, Núñez Feijóo era el hombre indicado para cerrar la cena anual de la Fundación Pensar, celebrada el pasado el lunes 13 de abril en La Rural. Finalmente, el español no cerró y el número de cierre fue una charla entre Mauricio Macri y el experto en IA, Gonzalo Siri, donde el expresidente mencionó, entre otras cosas, cómo usar el ChatGPT para una conquista amorosa.

Pero retomando la cita ibérica, la representación local quedó reservada para Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, quien en su discurso deslizó la confianza en la Selección argentina, antes de la semi con Inglaterra.

Fulvio Pompeo, del PRO, participó de la cumbre.

También participaron del cónclave el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; la líder de la oposición venezolana María Corina Machado; la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori; o la joven líder cubana Rosa María Payá, miembro de la CIDH y cercana a Marco Rubio, el secretario de Estado de la administración Trump.

Del encuentro surgió un documento. "Una Europa fuerte, comprometida con sus valores y unida a las fuerzas democráticas de Iberoamérica representa la mejor respuesta frente al populismo, el autoritarismo y quienes pretenden socavar el orden internacional liberal", dice el documento suscripto por los líderes de centroderecha.

Asimismo, en estas pampas, la embajadora de Australia Sarah Roberts fue recibida en el Salón de las Mujeres del Senado de la Nación, en donde confluyeron legisladores autralianos (el titular de la Cámara de Representantes, Milton Dick; los parlamentarios Libby Coker, Trish Cook, Michelle Landry y Andrew McLachlan; el asesor Daniel Navarro Sánchez; y el prosecretario parlamentario de la delegación, Peter Benson) y senadores de distintos bloques: la pampeana Victoria Huala (PRO), el catarmaqueño Flavio Fama (UCR) y el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista).

Huala, titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Oceanía llevó a la mesa la discusión sobre la protección de menores en redes sociales. El Presidente de la Cámara de Representantes, Dick, compartió la experiencia australiana en la materia: "Australia está orgullosa de ser líder mundial en introducir las primeras leyes para proteger el acceso a las redes sociales, prohibiéndolo a menores de 16 años".

La senadora pamepana Victoria Huala, titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Oceanía.

Se reactivó el chat de los gobernadores

Tras largos días de silencio, el chat de WhatsApp que nuclea a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se reactivó. Su nombre es, precisamente, "23 gobernadores y un jefe de Gobierno", una especie de chanza para con el primo de Mauricio por parte de los mandamases federales.

Esta vez, las conversaciones no versaron en torno a obras adeudas, reclamos a Nación, la tradicional rosca o alguna cumbre intempestiva. Tampoco acerca de la eliminación de las PASO o la vuelta de las colectoras, temas que por estas horas signan el vínculo de la Casa Rosada con las provincias y que revisten especial interés para los coroneles políticos del oficialismo.

Por el contrario, las charlas entre los jefes provinciales giraron alrededor del único tema que importó en las últimas semanas: la Selección argentina, alma máter de una nación que parece encontrar paz únicamente cuando Messi y los suyos ponen a rodar la pelota.

Después del triunfo frente a Inglaterra, que significó mucho más que el pasaporte a la final del Mundial, hubo vítores cruzados, emoticones y hasta alguna arenga entre los mandatarios. Por un rato, no importaron las escuderías políticas, las habladurías ni las reyertas. La bandera de Malvinas y la actuación de los albicelestes pudieron más. Otro milagro de la Scaloneta.

Fiesta catamarqueña, ausencias nacionales y un santo que no es

También hubo quinchos telúricos, por supuesto. Y, en ese sentido, Catamarca se vistió de gala el fin de semana para recibir a la 55 edición del Festival Nacional e Internacional del Poncho, uno de los eventos más importantes del Norte Grande. El corte de cinta se produjo el viernes en el Predio Ferial Catamarca y dejó postales y corrillos de toda índole.

Por supuesto, dijeron presente personalidades tanto de la política como del empresariado local, que ya miran con atención al 2027, año en el que se jugará la gobernación. También delegaciones de otras provincias, como Tucumán, Jujuy, Salta y Santa Fe, entre otras.

En cambio, la jornada prescindió de figuras nacionales de peso, ya que ni Javier Milei ni Victoria Villarruel -ambos invitados- estuvieron. De hecho Villarruel ya había asistido el año pasado. "Mejor, no nos queremos pelear con nadie", deslizó una voz. Esa silla estuvo ocupada por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.

Raúl Jalil, poncho al hombro, encabezó la celebración catamarqueña.

La ceremonia inició pasadas las 11 de la mañana y tuvo como anfitrión al gobernador Raúl Jalil. Esta vez, solo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y su esposa, Andrea Confini, presencias que responden más a una amistad personal que a una especulación política. El vecindario tampoco asistió: Gustavo Sáenz acusó complicaciones para viajar por el viento zonda y Osvaldo Jaldo se "tomó unos días" al frente del Ejecutivo tucumano.

Como no podía ser de otra manera, la Virgen del Valle engalanó la jornada con su presencia. "Acá somos marianistas, casi que no creemos en Dios, solo en la virgen", comentó un funcionario entre risas. También hubo alabanzas al beato Mamerto Esquiú, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años. Para la Iglesia, adeuda un milagro para ser considerado santo. Un dirigente aventuró una táctica: "Hay que calentarle la oreja a León cuando venga".

Además de Jalil y Weretilneck, en la primera fila también se sentaron el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, el vicegobernador Rubén Dusso, la senadora Lucía Corpacci y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, reconocido por varios dirigentes como el "futuro gobernador". El actual cacique está habilitado para buscar un tercer mandato pero prescindiría de esa opción. En el medio teje negociaciones con Corpacci y Saadi. Son las tres patas que sostienen la salud del oficialismo provincial.

Por ahora, el distrito se mueve entre el boom minero y la crisis industrial, dos caras de la economía libertaria. De hecho, trabajadores despedidos de la empresa de electrodomésticos NEBA se manifestaron en el Predio Ferial con una bandera con la consigna: "Ex operarios de NEBA. ¡Queremos trabajar".

Al caer la tarde, la muchedumbre se dispersó. Empanadas, locro y vino regaron los paladares de la concurrencia, que visitó los feriantes, dispuestos en numerosos pabellones del imponente predio. Mientras, a escasos minutos, los hermanos Joaquín y Lucía Galán se alistaban para abrir la primera de las nueve noches del Festival, que se extenderá entre entre el 17 y el 26 de julio.

El respaldo de Perú a la Argentina por Malvinas, presente en el Festival Nacional e Internacional de Poncho, en Catamarca.

La euforia mundialista y lo ocurrido con la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas", que los jugadores mostraron tras la victoria a Inglaterra, también dijo presente en las latitudes de Felipe Varela y Walter Olmos.

En el pabellón de dedicado a la gastronomía internacional, el puesto del Perú no solo ofreció sus tradicionales delicias, como cebiche, causa limeña o ají de gallina, sino que también exhibió un estandarte respaldando la causa nacional. "Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas", decía, emulando un histórico trapo que el equipo peruano exhibió en 1985, antes de un partido en el Monumental.

Cruces con Valenzuela y la reelección indefinida sobre la mesa

Pero la rosca local no aflojó, y tampoco las internas, no solo nacionales, sino también en la populosa provincia de Buenos Aires.

Por caso, el Senado bonaerense tuvo una sesión de bajo voltaje la semana pasada, pero el cierre dejó material para el comentario de pasillo. Cuando el recinto ya había terminado de tratar el temario y los micrófonos estaban prácticamente apagados, el libertario Diego Valenzuela consiguió que Verónica Magario le habilitara la palabra para cuestionar la gestión provincial con estadísticas del Ministerio de Capital Humano. La réplica no tardó en llegar. Primero, el peronista Jorge Paredi le recordó la deuda que, según sostuvo, mantiene la Nación con la Provincia. Después tomó la posta Sergio Berni -jefe del bloque PJ- quien, con tono de reto, le recomendó al exintendente de Tres de Febrero que estuviera "más informado y más atento", tanto por los números que había mencionado como por reclamar hablar cuando la sesión ya había finalizado. La escena rompió la calma de una jornada que, hasta ese momento, había transcurrido sin sobresaltos.

En los pasillos de la Legislatura volvió a sonar un viejo rumor. En conversaciones reservadas, dirigentes del peronismo reflotaron una alternativa para destrabar el debate por las reelecciones indefinidas de los intendentes: que sean los 135 Concejos Deliberantes los que decidan, caso por caso, si habilitan un tercer mandato consecutivo para sus jefes comunales. La idea no es nueva. La misma versión ya había circulado el año pasado, aunque nunca llegó a traducirse en un proyecto formal. Por ahora, sigue siendo apenas una hipótesis que se comenta en voz baja y que, aseguran quienes conocen las conversaciones, busca apoyarse en la autonomía municipal prevista en la Constitución Nacional para sortear la discusión de una reforma general de la ley bonaerense que limita las reelecciones. De momento, no hay ninguna iniciativa presentada en la Legislatura, aunque el tema sigue reapareciendo cada vez que se acerca el calendario electoral de 2027.

En tanto, la interna libertaria volvió a dejar huellas en la Cámara de Diputados bonaerense. El demorado enroque entre Agustín Romo y el platense Juanes Osaba, acordado hace meses dentro de La Libertad Avanza, volvió a quedar en pausa por falta de los votos necesarios para aprobar el cambio de autoridades del bloque. En los pasillos legislativos atribuyen el traspié a la falta de acuerdo con el oficialismo, en un contexto de negociaciones cruzadas que se enfriaron tras la última sesión especial impulsada por la oposición. Detrás del movimiento asoma, además, la pulseada entre los sectores que responden a Sebastián Pareja y Santiago Caputo por el control político de la bancada. Mientras tanto, Romo seguirá al frente del bloque y el ascenso de Osaba deberá esperar una nueva oportunidad.

El último aplauso para un rector

Hay despedidas que exceden a una familia. La muerte de Horacio Sanguinetti, a los 91 años, reunió durante toda la jornada a buena parte de la política, la cultura y el mundo académico porteño. Abogado, historiador de la Reforma Universitaria, exministro de Educación de la Ciudad, exdirector del Teatro Colón y, sobre todo, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires durante 23 años, dejó una huella que atravesó generaciones de alumnos.

El velatorio, realizado en su departamento de Callao y Juncal, tuvo un desfile silencioso de dirigentes, intelectuales y amigos. Junto a su esposa, Cristina, y su hijo Horacio, recibieron las condolencias de Rosendo Fraga, Juan Vicente Sola, Jorge Vanossi, María Sáenz Quesada, Marita Carballo, Claudio y Rita Escribano, Gabriel Puricelli, Gustavo López, además de exautoridades y autoridades actuales del Nacional Buenos Aires, como Gustavo Zorzoli, Valeria Bergman y Diego Barovero.

Entre los abrazos también aparecieron las anécdotas. Muchos recordaban su paso por el Teatro Colón durante la primera gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Otros preferían evocar una faceta menos conocida: la de tenor aficionado, capaz de sorprender en reuniones familiares o entre amigos con arias de ópera cantadas de memoria. Y casi todos coincidían en rescatar su humor filoso, ese que convivía con la rigurosidad del académico.

Para miles de egresados del Nacional seguirá siendo simplemente "El Chancho", un apodo que nunca logró opacar el respeto que inspiraba. Esta vez, el telón cayó en silencio. Sin discursos grandilocuentes. Apenas con el aplauso íntimo de quienes sintieron que se iba uno de los últimos grandes maestros de una generación

La Iglesia reunió a Kicillof, jueces, rectores e intendentes en un llamado contra la polarización

La Iglesia volvió a demostrar que conserva capacidad para sentar en una misma mesa a dirigentes que rara vez comparten una actividad. Más de 500 referentes políticos, sindicales, judiciales, universitarios y sociales participaron este sábado de la primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro organizada por la Pastoral Social de la Región Buenos Aires en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown. El encuentro tuvo como principal figura política al gobernador Axel Kicillof, pero también reunió a intendentes peronistas, funcionarios porteños, magistrados, rectores de universidades nacionales y representantes de la CGT, la CTA, la UTEP y entidades empresarias.

La Iglesia lo hizo: reunió a Kicillof, referentes sociales y sindicales.

La convocatoria, impulsada por un grupo de intendentes bonaerenses tras una reunión mantenida en mayo con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, dejó además un mensaje político en un año atravesado por la confrontación. El documento final advirtió sobre la creciente polarización y reivindicó el legado de Francisco junto con las primeras definiciones de León XIV para reclamar una política orientada al bien común. Más de un dirigente destacaba que, en tiempos de grietas y campañas permanentes, la Iglesia sigue siendo uno de los pocos ámbitos capaces de reunir bajo un mismo techo a oficialistas, opositores y actores institucionales que fuera de allí apenas se cruzan.