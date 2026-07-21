El dólar oficial cae por primera vez en cinco jornadas pero se mantiene cerca de los $1.480

El tipo de cambio mayorista opera en los $1.478,5 tras rebotar por varias ruedas. Los analistas destacan el regreso del interés por las inversiones en pesos, aunque advierten que el escenario internacional seguirán marcando el rumbo del mercado.

El dólar está a más 23% del techo de la banda.

El dólar corta su leve racha alcista este martes. La semana pasada acumuló un retroceso de $10 en el segmento mayorista. El mercado sigue apostando por las colocaciones en pesos, mientras espera nuevos catalizadores que impulsen a los activos argentinos.

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El dólar mayorista avanzó abre en los $1.478,5 para la venta , luego de un leve rally alcista. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8% , muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El dólar minorista abre en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación , a su vez el tipo de cambio minorista del BCRA esta en $1.500,26. En los mercados paralelos, el blue avanzó a $1.540 para la venta . En cuanto a los financieros, el MEP cae hasta los $1.510,58, y el CCL opera en los $1571,50.

Más allá de la evolución del tipo de cambio, las consultoras coinciden en que el principal cambio observado durante las últimas semanas fue el regreso del interés por los instrumentos en pesos.

En ese sentido, distintos informes privados señalaron que disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.

La última licitación del Tesoro reforzó esa tendencia. El Gobierno logró renovar vencimientos por encima del 100% y colocó Lecap con una tasa efectiva anual cercana al 25,6%, manteniendo el atractivo de las inversiones en moneda local.

Para Gustavo Ber, la combinación entre las compras de dólares realizadas por el Banco Central y el elevado rollover de la deuda en pesos permitió sostener el equilibrio del mercado monetario y contribuir a la estabilidad cambiaria.

Moody's aparece como el próximo catalizador

Los analistas de Adcap consideran que el principal factor que podría modificar el comportamiento de los activos argentinos en las próximas semanas será una eventual mejora en la calificación crediticia por parte de Moody's.

Desde FMyA sostienen que, tras el pago de los cupones de deuda y la colocación del nuevo Bonar 2029, las condiciones financieras continúan mejorando y podrían empujar al riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos, un nivel considerado clave para facilitar el acceso al financiamiento internacional.

En la misma línea, EconViews valoró el proyecto oficial para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, al considerar que fortalecería su independencia y limitaría el financiamiento monetario del Tesoro, enviando una señal positiva para los mercados.

Una posible mejora crediticia podría bajar el riesgo país por debajo de los 400 bp

El escenario externo sigue condicionando al dólar

Pese al buen desempeño relativo del peso durante las últimas semanas, el contexto internacional continúa siendo un factor de riesgo.

La suba del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad que atraviesan las bolsas internacionales mantienen la cautela entre los inversores.

Aun así, desde Grupo SBS destacaron que el aumento del precio del crudo podría mejorar los términos de intercambio para Argentina y contribuir al ingreso de divisas, aunque advirtieron que será necesario seguir de cerca el impacto que pueda tener la incertidumbre global sobre los flujos financieros.

Por su parte, F2 señaló que el dólar perdió fuerza a nivel global durante la última semana y que tanto el real brasileño como el peso argentino mostraron un comportamiento relativamente favorable frente al resto de las monedas emergentes.

Con este escenario, el mercado inicia la semana atento a la evolución del frente internacional, la continuidad de las compras de reservas por parte del Banco Central y la expectativa de una eventual mejora en la nota soberana de Moody's, factores que podrían definir el rumbo del dólar y de los activos argentinos en los próximos días.