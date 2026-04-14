El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo encadenó su segunda suba consecutiva y tocó un nuevo máximo en el mes de abril.
El dólar blue rebotó $20 en dos días y tocó un nuevo máximo en abril
El tipo de cambio paralelo volvió a trepar $10, aunque acortó la brecha con el tipo de cambio mayorista.
-
Mercados: el dólar repuntó $10, cayeron fuerte las acciones y subieron los bonos CER tras mal dato de inflación
-
Dólar: ya se conoce el techo de la banda de fines de mayo, ¿hasta dónde podrá subir?
No obstante a avanzar $10 desde la última jornada y $20 desde el pasado lunes, el aumento del tipo de cambio mayorista en la rueda de este martes redujo la brecha entre ambos por debajo del 3,4%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 14 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.364 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 14 de abril
El dólar CCL opera a $1.470,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,8%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 14 de abril
El dólar MEP opera a $1.412,09 y la brecha con el dólar oficial es de 3,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 14 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 14 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.456,47, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 14 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.298,15, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario