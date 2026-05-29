El riesgo país marca siete jornadas de descensos al hilo y busca consolidarse debajo de los 500 puntos + Agregar ámbito en









El indicador que mide el JP. Morgan perforó un nivel clave tras una nueva negociación entre EEUU e Irán por la apertura del estrecho de Ormuz.

Fuerte compresión del riesgo país que lo ubica debajo de los 500 puntos básicos. Depositphotos

Washington e Irán habrían avanzado en un acuerdo temporal para extender el cese al fuego y negociar sobre el programa nuclear iraní. Aun así, el mercado sigue cauteloso porque el conflicto en Medio Oriente todavía genera incertidumbre sobre el petróleo y el Estrecho de Ormuz. Pese a esto los futuros en Wall Street operan positivos, lo que influye en los activos argentinos.

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En las noticias locales, los datos de alta frecuencia siguen mostrando una inflación de mayo en torno al 2%, aunque con cierta aceleración puntual en alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes. Ferreres registró una inflación general de apenas 0,3% semanal, mientras que la núcleo avanzó 0,6%, el mayor ritmo desde enero. EcoGo y LCG también detectaron fuertes subas en alimentos, especialmente en verduras y bebidas.

Aun así, las mediciones mensuales continúan consolidando una desaceleración respecto de abril. Ferreres proyecta un IPC de mayo entre 2,2% y 2,3%, mientras que la inflación núcleo ya corre cómodamente por debajo del 2% mensual. El mercado sigue viendo un proceso desinflacionario vigente, aunque con algo más de ruido en el corto plazo.

Licitación del Tesoro Se realiza la segunda licitación de mayo, con una oferta amplia que incluye Lecaps, Boncer, TAMAR, dollar linked y Bonares en dólares. El vencimiento ronda los $11 billones y el foco estará puesto en cómo se distribuye la demanda entre tasa fija, CER y cobertura cambiaria.