El Mundial de la falsificación: desde figuritas hasta camisetas de imitación con récord de ventas + Agregar ámbito en









La cita mundialista mueve masas y no solo desde el rating en la televisión y en las redes sociales, sino también en las compras de la gente en la calle, con el detalle que los productos que no son oficiales tienen más ventas que los que sí.

Los vendedores ambulantes contra los comerciantes oficiales y la batalla legal.

El Mundial 2026 se aproxima como uno de los torneos que más visualización va a tener en la historia por el récord de partidos que están en agenda, pasando de 64 partidos en Qatar 2022 a 104 en Estados Unidos, México y Canadá, o sea, 40 partidos más. En ese marco, las ventas de las figuritas coleccionables de la marca italiana Panini siempre son una habitual costumbre en el pueblo argentino, pero también se destacan las ventas de sobres y álbumes falsos que tienen un precio menor y por lo tanto es más accesible para la mayoría de ciudadanos, mientras que las camiseta réplica son las que más se ven en la calle.

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A raíz de esto Fabián Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Buenos Aires, explicó: “Sospecho que más del 70% de las camisetas de la Selección Argentina que se venden en la calle son falsificadas”, y por eso es que varios de los comerciantes que se dedican a vender productos que son oficiales salieron a protestar la nueva política de Javier Milei sobre la apertura de mercado. Mismo una marca textil internacional, que pidió que su declaración sea anónima, destacó que la multiplicación de productos “truchos” es una de las principales preocupaciones dentro de la industria.

Mundial 2026 album El álbum de Panini 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas en total. Panini

En la entrevista con Reuters, Castillo también explica que la efervescencia que provocan los mundiales en Argentina son de otro nivel comparado con el resto de los países de Sudamérica y Europa, debido a que hasta la gente que no le gusta el fútbol siente que tiene que pertenecer al movimiento ya sea usando un gorro, pintándose la cara o portando una camiseta que diga “Messi”.

Los comerciantes que se dedican a vender los productos de imitación comparan a cuánto está el precio en las marcas oficiales como Adidas y se dan cuenta de que le facilitan las cuentas a la hora del reporte mensual a los ciudadanos. Una original ronda entre los $150.000 y $220.000, según Afa Shop, y en la calle podes encontrar los mismos productos, con menor calidad, desde $10.000 hasta $50.000. Y por el lado de las figuritas coleccionables, podes encontrar cada sobre desde $2.000 hasta $3.000, y en locales no oficiales los venden hasta $1.800. Una de las principales quejas del sector empresarial es que ellos tienen que pagar entre un 40% y 50% en impuestos de los productos por tener fábricas y comercios legalmente posicionados, como lo confirmó Castillo, mientras que las fábricas clandestinas y el comercio ilegal no pagan ninguna tasa al no encontrarse dentro del sistema.