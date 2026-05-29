El dólar oficial retrocede por segunda jornada consecutiva, pero se encamina a cerrar el mes al alza

En paralelo, el Banco Central sotiene la acumulación de reservas y ayer registró la segunda compra más alta en lo que va del año.

El dólar oficial se afianza sobre los $1.400 en el cierre de mayo.

El dólar oficial retrocede por segunda jornada al hilo este viernes, pero se mantiene cerca de máximos y se enfila a cerrar el mes al alza en la última rueda de mayo . Esto se da en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA) , que ya superan los u$s2.531 millones en el mes, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

El tipo de cambio cae $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,5%.

En tanto, los contratos de futuros operan subas por hasta 0,4% en tramos de 2026. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410,5 para fines de mayo.

La dinámica del tipo de cambio continúa contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14% , profundizando así la apreciación real del peso y reavivando el debate sobre atraso cambiario dentro del mercado.

El BCRA profundiza la estrategia de compra de reservas

El otro foco del mercado continúa siendo el ritmo de compras del BCRA. Ayer, la autoridad monetaria compró u$s447 millones en el MLC. "Esta se convirtió en la segunda compra más alta desde el inicio de la fase de remonetización en 2026, apenas por debajo de los u$s458 millones adquiridos el 10 de abril", destacaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Destacaron que esos u$s447 millones "fueron equivalente al 81,4% del volumen operado en el spot" del la plaza local. Así, a falta de solo una rueda para cerrar mayo, las compras acumuladas del mes ascendieron a u$s2.531 millones, acercándose ya a los US$2.770 millones registrados en abril.

El Gobierno apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provinciales ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante los próximos meses.

Según consultora Invecq, las emisiones de obligaciones negociables ya superan los u$s1.600 millones en mayo, más que durante todo abril, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales.