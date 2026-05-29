Designaron a Osvaldo Cornide como presidente honorario de OSDEPYM

El dirigente empresario fue distinguido en un acto por los 55 años de la obra social. El ministro Mario Lugones participó del evento.

Osvaldo Cordine recibió la distinción en un evento en el que participaron más de 200 personas.

La obra social OSDEPYM designó este viernes a Osvaldo Cornide como presidente honorario. El nombramiento se llevó a cabo durante un acto por su 55 aniversario, al que asistieron más de 200 directivos de entidades gremiales, obras sociales y prestadores.

Facundo Rodríguez y Alfredo Gamietea, gerente general y presidente de la obra social, encabezaron el evento en el que se anunció que se superaron los 700.000 beneficiarios. La celebración fue presidida por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Asistieron también el vicemistro de la cartera sanitaria, Jorge Giana, el secretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y el superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud Claudio Stivelman.

La obra social fue intervenida por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, quien desplazó a Cornide y designó a José Bereciartua. La intervención continuó con la figura de Horacio Alonso, ligado a Sergio Massa. Recién en enero del 2023 alcanzó su normalización con la asunción de las nuevas autoridades.

La designación de Cornide como presidente honorario viene a sellar la pacificación institucional de la obra social tras años de tensiones entre la organización y la política iniciada en época de Cambiemos.

Cornide es un dirigente empresario que presidió durante más de una década a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad de la que hoy también es presidente honorario.

OSDEPYM es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas, fundada en 1971. Tiene su sede central en Reconquista 458, piso 2, en la Ciudad de Buenos Aires, y con más de 700.000 beneficiarios se definió como una de las obras sociales de dirección y empresarios pymes más grandes del país.