Provincias: La Rioja es la de mayor morosidad y el norte lidera los índices de endeudamiento de los hogares

Un relevamiento estimó que el 26% de los deudores presenta algún grado de mora y que la irregularidad del crédito no bancario llega al 31%. “La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advirtieron los expertos.

Mora en aumento: ¿Cuáles son las provincias más afectadas por el endeudamiento?

El alto nivel de morosidad de los hogares se mantiene como uno de los temas más acuciantes de la coyuntura local . Sin embargo, el impacto es heterogéneo entre las provincias , según halló un estudio reciente. En términos de endeudamiento , Tucumán , Catamarca y Formosa presentan los niveles más altos, mientras que La Rioja lidera el ranking de mayor nivel de mora .

El dato se desprende del Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora Eco Go . Allí, hallaron que la mora total consolidada del crédito a personas físicas continuó creciendo durante junio y alcanzó el 17,5% del monto total otorgado.

Desglosado el dato nacional por provincias, la fotografía de la irregularidad del crédito muestra diferencias importantes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).

En términos de endeudamiento —medido como crédito sobre Producto Bruto Geográfico provincial —, la imagen es distinta. Los niveles más altos de crédito los exhiben Tucumán (13%), Catamarca (11,9%) y Formosa (11,6%), mientras que en la vereda opuesta se encuentran Neuquén (5%), Santiago del Estero (6,3%) y San Juan (7,3%).

El dato de junio se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo. “ La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados ”, advirtió el investigador de la casa de estudios y coautor del informe, Martín Masci .

El deterioro registrado durante el último año y medio fue significativo. En diciembre de 2024, la mora total por monto representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%. En 18 meses, el nivel se multiplicó por 4,9.

En lo referido a los datos de junio, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos frente al mismo mes de 2025. Además, el 26,1% de los deudores registró mora, 8,8 puntos más que un año atrás.

El crédito no bancario en la mira

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, señaló Masci. Si bien los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan solo el 14,1% del crédito nacional a personas, el estudio halló que registran una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero.

Sin embargo, los expertos también explicaron que el deterioro de la calidad de la cartera convive con una expansión del crédito. Sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual. Además, las 24 jurisdicciones registraron crecimiento real frente a junio de 2025, con subas de entre 1,8% y 13,1%.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio alcanzó los $97,1 billones, de los cuales $83,4 billones corresponden al sistema financiero y $13,7 billones a proveedores no financieros.