El dólar oficial pone en pausa su repunte y baja, aunque el mayorista se sostiene arriba de $1.450

Mientras tanto, el BCRA continúa las compras de divisas por más de 100 días consecutivos, pero muestra señales de desaceleración.

El dólar oficial mayorista retrocede en el arranque de la semana, luego de anotar su mayor suba semanal desde fines de abril y tocar su mayor nivel desde enero. De todas maneras, mantiene una racha alcista —que ya es de 3,3% en lo que va del mes— producto de una menor liquidación del agro, según los expertos. Mientras, el Banco Central (BCRA) mantiene la compra de divisas, aunque con signos de desaceleración.

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Así, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.455 para la venta, un retroceso de $6, respecto al cierre de la semana pasada. Asi, se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria — que hoy es de $1.794,6 —, a un 23,3%.

El dólar minorista se mueve a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) , una baja de $5, lo que ubica al dólar tarjeta a $1.924.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.517,72 — con un incremento de 1,9% — y el MEP lo hace a $1.475,96, una baja de 0,1%.

El dólar blue se mueve a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. No obstante, el tipo de cambio informal viene de anotar su sexta semana consecutiva al alza — con un incremento de $20 — y se encuentra cerca de retornar a los $1.500, un valor similar a los niveles de principios de año.

dolar blue inversiones finanzas BCRA desacelera compras de dólares mientras el oficial marca máximos de enero. Depositphotos

Compra de dólares: el BCRA saca el pie del acelerador

BCRA ya suma 111 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios, después de haber superado la meta anual de acumulación de divisas actodada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viernes pasado, la entidad sumó u$s50 millones. La consultora LCG explicó que la autoridad monetaria redujo el ritmo de compras en el MLC, de más de u$s100 millones diarios en mayo y principios de junio a unos u$s60 millones desde el 11 de junio.

"Más allá de que el pico de liquidación ya pudo haber quedado atrás, ese menor ritmo deja entrever cierta cautela respecto de la dinámica del tipo de cambio", argumentaron los expertos de LCG.

"Pensamos que estamos frente a una estrategia de 'tipo de cambio administrado', más allá de las preferencias en esa administración, intentando que el dólar se deslice, pero sólo paulatinamente".

Y detallaron que la autoridad monetaria lleva comprados unos u$s1.000 millones en junio y u$s10.800 millones en el año, con reservas brutas en torno a u$s47.500 millones.