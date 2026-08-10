Fuerte sismo de 7,4 en Colombia: daños, heridos y alarma en varias ciudades + Agregar ámbito en









El temblor ocurrió a las 7:34, con una profundidad de 82 kilómetros. En Quibdó, las autoridades reportaron personas heridas y daños en edificaciones, mientras avanzan las tareas para determinar el alcance de las consecuencias.

Terremoto en Colombia: heridos graves y derrumbes de viviendas en Chocó.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia durante la mañana de este lunes y dejó, en sus primeras horas, personas heridas y daños graves en edificaciones de Quibdó, capital del departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento se produjo a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a 82 kilómetros de profundidad.

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El sismo fue percibido en diferentes regiones del país y también llegó a Quito, Ecuador. En Bogotá, el temblor provocó la activación de alarmas en algunos edificios y evacuaciones preventivas, mientras las autoridades comenzaron a revisar posibles afectaciones.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Nóvita - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/mxcaIo6ADV — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026 En Chocó, los equipos de emergencia avanzan con el relevamiento de los daños para determinar el alcance de la situación. La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó las primeras consecuencias y expresó su preocupación ante la posibilidad de nuevas réplicas. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló.

Terremoto en Colombia: reportan heridos y daños en edificios de Quibdó tras el sismo de magnitud 7,4. @realidad_int Aunque el epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, los mayores reportes iniciales de afectaciones se concentraron también en Quibdó. “En la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, indicó Córdoba-Curi.

Terremoto en Colombia: reportan heridos y graves daños en edificios de Quibdó @AlbertoRodNews De la Espriella ordenó reforzar la atención tras el terremoto Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró que tomó a su cargo la coordinación de la respuesta en San José del Palmar. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, escribió en X.

El dirigente informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a las personas afectadas y atender los daños registrados. También señaló que solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes. He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026 Además, De la Espriella confirmó que estará personalmente en Pereira para acompañar a los damnificados y verificar la respuesta del Gobierno. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, afirmó. Mientras continúan las tareas de evaluación en las zonas afectadas, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de réplicas y trabajan en la elaboración de un primer balance oficial sobre las consecuencias del terremoto.

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