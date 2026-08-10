Marca china desembarca en el país: ingeniería europea y tecnología híbrida para competir en el segmento de SUV + Agregar ámbito en









Respaldada por el gigante asiático Geely y con desarrollo técnico firmado por Volvo, la firma hace su debut local con tres camionetas electrificadas que promete autonomías superiores a los 1.000 kilómetros.

Nueva marca china llega a la Argentina

En pleno auge de marcas de origen asiático dentro del mercado automotor nacional, Lynk & Co concretó su llegada oficial al país con una propuesta orientada al segmento de alta gama.

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La compañía combina la estructura y capacidad industrial del grupo Geely con la arquitectura mecánica y los estándares de seguridad de Volvo.

La nómina inicial de productos para el mercado argentino comprende tres vehículos utilitarios deportivos (SUV) equipados con tecnología híbrida enchufable (PHEV), capaces de otorgar elevados rangos de autonomía combinada y un reducido consumo de combustible.

Prestaciones, equipamiento y valores de la gama 01, 06 y 08 El modelo de acceso a la nómina es el Lynk & Co 06, cuyo valor comercial se fijó en u$s32.800. Con una longitud de 4.350 mm, un ancho de 1.820 mm, una altura de 1.625 mm y una distancia entre ejes de 2.640 mm, este SUV compacto entrega una potencia conjunta de 299 CV y un par motor de 578 Nm. Registra un consumo promedio de 1,11 litros cada 100 km y una autonomía combinada que supera los 1.200 kilómetros. Su equipamiento interior incluye un instrumental digital de 10,2 pulgadas, una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas, butacas deportivas con regulación eléctrica de seis vías y climatizador automático bizona.

La compañía combina la estructura y capacidad industrial del grupo Geely con la arquitectura mecánica y los estándares de seguridad de Volvo. En el escalón intermedio se ubica el Lynk & Co 01, disponible por u$s37.900. Presenta dimensiones de 4.545 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.694 mm de alto y 2.734 mm de distancia entre ejes. Su conjunto mecánico basa su funcionamiento en un motor 1.5 turbo que rinde 276 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y una autonomía homologada de 800 kilómetros. Dispone de tres modos de entrega de potencia (Pure/Electric, Hybrid y Performance), además de un sistema multimedia gestionado por chips de última generación.

La cúspide de la oferta la representa el Lynk & Co 08, con un precio de venta de u$s63.200. Se trata del vehículo de mayor porte de la gama (4.820 mm de longitud, 1.915 mm de ancho, 1.685 mm de alto y 2.848 mm entre ejes). Desarrollado sobre la arquitectura inteligente E-Motive (EM-P), este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, homologa un gasto de apenas 0,9 litros cada 100 km y ofrece hasta 200 kilómetros en modo 100% eléctrico, alcanzando un rango total combinado de 1.400 kilómetros.