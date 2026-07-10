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10 de julio 2026 - 12:12

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 10 de julio en el Mundial 2026

Tras la victoria agónica frente a Egipto, la Argentina se prepara para enfrentar a Suiza.

Tras la victoria agónica frente a Egipto, la Argentina se prepara para enfrentar a Suiza.

Por @Argentina

La Albiceleste protagonizó una remontada histórica, venció 3-2 a Egipto y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.

La Selección argentina logró una clasificación agónica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final del encuentro y dio vuelta un partido que parecía perdido para mantenerse en la pelea por el bicampeonato.

Ahora, la "Albiceleste" tendrá un nuevo desafío frente a Suiza, que eliminó a Colombia al imponerse 4-3 en la definición por penales después de igualar 0-0 durante los 120 minutos. El encuentro por los cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio, a las 22hs (hora argentina), en Kansas City.

Mientras tanto, Scaloni mantiene el suspenso sobre la formación. En la práctica de este jueves, realizada a puertas cerradas en el Compass Minerals Center, no hubo señales definitivas, aunque sí algunos indicios sobre la idea que analiza el cuerpo técnico de cara al cruce con los suizos. Una de las alternativas que evalúa el entrenador campeón del mundo es sostener el mismo once que comenzó el partido frente a Egipto, una decisión poco habitual en el ciclo de la Scaloneta y que todavía no está confirmada.

Día de San Benito: la poderosa oración de protección a la que se aferran los hinchas argentinos antes del partido contra Suiza

El santo italiano fundó el monasterio de Montecassino y redactó la Regla que transformó la vida religiosa en Occidente.

El próximo 11 de julio se celebrará el Día de San Benito de Nursia, uno de los santos más importantes de la Iglesia católica y reconocido como patrono de Europa. La fecha recuerda la vida del fundador del monacato occidental, cuya medalla es considerada por millones de fieles un símbolo de protección frente al mal.

Pero este año, la jornada coincidirá con el partido de Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que muchos hinchas vuelven a rezarle y a llevar su objeto como una cábala de cara a un encuentro decisivo.

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Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones

La Selección argentina enfrentará al conjunto europeo por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Todos los detalles del partido.

La Selección argentina jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales del torneo. La Albiceleste viene de superar a Egipto en octavos, mientras que el equipo europeo eliminó a Colombia por penales y llega invicto al duelo.

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Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza: podría haber tres cambios

El entrenador de la Selección nacional define cómo será el equipo que dispute el duelo válido por los cuartos de final, el próximo sábado a partir de las 22:00.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, empezó a definir a los futbolistas que utilizará como titulares en el duelo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tras dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro.

El DT ya tiene algunos puestos cubiertos en el once titular que enfrentará al equipo europeo al haber realizado una breve práctica de fútbol en espacios reducidos, aunque el mismo todavía no está confirmado.

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Argentina vs. Suiza ya tiene árbitro: la FIFA designó a un juez europeo para los cuartos de final

En contramano de lo que venía haciendo a nivel designaciones, la FIFA decidió que para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 un árbitro europeo dirigía el partido entre Argentina y Suiza.

El portugués João Pinheiro fue elegido por la FIFA como el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Suiza, este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado "albiceleste".

De esta manera, luego del triunfo con polémica de la Argentina ante Egipto, la FIFA eligió a un árbitro europeo para el partido que está involucrado un equipo de la UEFA.

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El emocionante video de la Selección argentina con Favaloro tras la histórica remontada ante Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino publicó una pieza audiovisual que combina imágenes del reconocido cardiólogo con la épica victoria por 3-2 en los octavos de final. El homenaje se volvió viral en las redes sociales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video que combina imágenes de archivo del médico René Favaloro con escenas de la histórica remontada de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La producción, difundida en las redes oficiales del combinado nacional, rápidamente se volvió viral entre los hinchas por el homenaje al reconocido cardiólogo y la manera en que retrató el sufrido triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

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Así quedó el cuadro del Mundial 2026, tras la victoria de Francia

Inglaterra, Noruega y Suiza: el lado argentino.

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Las dudas de Lionel Scaloni en la formación de Argentina para enfrentar a Suiza

El equipo argentino jugará los cuartos de final este sábado por la noche ante el duro conjunto europeo con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

A dos días del encuentro en el que definirá si puede alcanzar la semifinal del Mundial 2026, un Rubicón que frenó a la Selección argentina durante una gran cantidad de años, Lionel Scaloni comienza a definir al equipo que elegirá como titular para los cuartos de final, ante Suiza.

El entrenador presenció el entrenamiento posterior al exigente duelo ante Egipto, en el que únicamente hicieron trabajos de campo los suplentes y los titulares que fueron reemplazados durante el encuentro, y se encuentra en horas en las que deberá decidir qué cambios hacer, en caso de considerarlos necesarios.

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Kansas espera una marea argentina: se disparan las búsquedas y suman vuelos para viajar a EEUU

Miles de argentinos buscan llegar a Kansas para acompañar a la Selección frente a Suiza. Aerolíneas Argentinas reforzó su operación a Miami.

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