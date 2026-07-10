Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 10 de julio en el Mundial 2026

Día de San Benito: la poderosa oración de protección a la que se aferran los hinchas argentinos antes del partido contra Suiza

El santo italiano fundó el monasterio de Montecassino y redactó la Regla que transformó la vida religiosa en Occidente.

El próximo 11 de julio se celebrará el Día de San Benito de Nursia, uno de los santos más importantes de la Iglesia católica y reconocido como patrono de Europa. La fecha recuerda la vida del fundador del monacato occidental, cuya medalla es considerada por millones de fieles un símbolo de protección frente al mal.

Pero este año, la jornada coincidirá con el partido de Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que muchos hinchas vuelven a rezarle y a llevar su objeto como una cábala de cara a un encuentro decisivo.

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