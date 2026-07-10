Autos con patentes rosas: dónde se usan y por qué se implementaron

Las matrículas se utilizan sólo para algunos vehículos. La medida busca facilitar los controles y reducir el fraude administrativo.

Las nuevas placas identifican autos con autorización temporal para circular y muestran la fecha de vencimiento del permiso.

Un nuevo tipo de patente empezó a verse en las calles y rutas de Europa . Su color rompe con el diseño tradicional de las matrículas y responde a una decisión adoptada por las autoridades de un país que modificó parte de su sistema de identificación vehicular . La medida no alcanza a todos los automóviles y tiene un objetivo específico relacionado con los controles de tránsito y la documentación de ciertos vehículos.

La medida empezó a aplicarse a principios de 2026 en Francia y ya genera repercusiones fuera del territorio. Debido al régimen de libre circulación dentro de la Unión Europea, estos vehículos también pueden verse circulando en otros países, como España, lo que despertó el interés de quienes desconocían el significado de estas placas o les llamaba la atención el inusual color.

A diferencia de las matrículas convencionales, las nuevas patentes rosas no están destinadas a todos los automóviles. Solo identifican vehículos que cuentan con una autorización temporal para circular mientras completan distintos trámites administrativos. Además del color distintivo, incorporan un dato que permite a las autoridades verificar inmediatamente si el permiso sigue vigente.

Las nuevas matrículas identifican exclusivamente a vehículos que todavía no cuentan con una inscripción definitiva y circulan gracias a un permiso provisorio .

Entre los casos alcanzados por este sistema se encuentran los autos nuevos que aún no finalizaron el patentamiento, los importados que continúan en proceso de registro, las unidades destinadas a exportación y aquellos utilizados para pruebas técnicas o demostraciones comerciales. Mientras se completa la documentación correspondiente, estos vehículos pueden circular con la patente rosa.

La diferencia más importante respecto de las placas tradicionales no está solamente en el color. Cada matrícula incorpora de forma visible la fecha exacta de vencimiento del permiso temporal. Esto permite que cualquier agente de control pueda verificar rápidamente si el auto sigue autorizado para circular.

Por qué Francia decidió cambiar el sistema

La decisión surgió después de que las autoridades detectaran numerosos casos de autos que seguían circulando con permisos temporales incluso después de que estos hubieran vencido. El sistema anterior dificultaba los controles porque la vigencia del permiso solo podía comprobarse consultando registros oficiales. Esto hacía que muchas infracciones pasaran inadvertidas durante los controles.

Con la incorporación del color rosa y de la fecha visible en la propia placa, los controles se vuelven mucho más simples. Los agentes pueden advertir inmediatamente si un vehículo está usando una autorización vencida.

Otro objetivo de la medida consiste en recordar al propio conductor cuándo expira el permiso temporal. Al tener la fecha impresa sobre la matrícula, el propietario puede conocer fácilmente el momento en que deberá encargarse del patentamiento definitivo para evitar sanciones.

Qué vehículos pueden tener patentes rosas

Las nuevas placas en Francia no reemplazan al sistema tradicional de patentes ni modifican el registro de la mayoría de los autos particulares.

Su uso está limitado a situaciones específicas previstas por la normativa francesa. En todos esos casos, la patente rosa funciona como una autorización de circulación de carácter transitorio. Una vez finalizado el trámite administrativo correspondiente, el vehículo recibe la matrícula definitiva y deja de utilizar la placa especial.

Este esquema busca mantener correctamente identificados los autos durante todo el proceso de registro, evitando zonas grises que puedan ser aprovechadas para circular fuera de las condiciones permitidas por la legislación.

La situación es muy distinta en Argentina, donde desde abril de 2016 los vehículos cero kilómetro usan la Patente Única del Mercosur, compartida con Uruguay, Brasil y Paraguay. Ese sistema mantiene fondo blanco con caracteres negros y una franja azul superior que identifica al país de origen.