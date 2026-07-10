Wimbledon: Jannik Sinner eliminó a Novak Djokovic y va por el bicampeonato ante Alexander Zverev

El líder del ranking mundial derrotó al serbio con autoridad y disputará una nueva final en el All England Club. La último partido se disputará el próximo domingo.

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo . El italiano derrotó con autoridad a Novak Djokovic por un contundente 6-4, 6-4 y 6-4 en las semifinales de Wimbledon y se clasificó por segundo año consecutivo a la definición del tercer Grand Slam de la temporada. En la final del domingo se medirá con el alemán Alexander Zverev , que avanzó tras imponerse en la otra semifinal frente a Arthur Fery.

Con este triunfo, Sinner tendrá la posibilidad de defender el título que conquistó el año pasado en el All England Club y sumar el quinto Grand Slam de su carrera , además del primero de la temporada. Del otro lado quedó Djokovic, que buscaba conquistar su octava corona en Wimbledon para igualar el récord histórico de Roger Federer.

En la previa existía la expectativa de ver si el italiano podía imponerse a una de las grandes leyendas del césped. Sin embargo, el actual líder del ranking respondió con una actuación sólida y dominó los momentos clave de un encuentro que duró 2 horas y 21 minutos.

La historia de los tres sets fue similar. En el primero, la paridad se mantuvo hasta el noveno game, cuando Sinner consiguió el quiebre decisivo y luego cerró el parcial por 6-4.

El segundo capítulo volvió a resolverse por detalles. Ambos sostuvieron sus servicios hasta que el italiano volvió a quebrar en el momento justo para tomar ventaja y sellar otro 6-4.

Djokovic no podrá igualar el récord en Wimbledon de Roger Federer, al menos este año.

Con dos sets de diferencia, el partido quedó definitivamente inclinado a favor del campeón defensor. Sinner rompió el saque de Djokovic en el inicio del tercer parcial y administró la ventaja hasta cerrar una victoria sin sobresaltos, que ratifica su dominio en el circuito.

El camino de Sinner y Djokovic

El italiano fue creciendo con el correr del torneo. En su debut necesitó cinco sets para superar al serbio Miomir Kecmanovic, en un partido condicionado por una caída que le provocó un corte en el pie y despertó recuerdos del problema físico sufrido semanas atrás frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros.

Superado ese susto, encadenó cuatro triunfos consecutivos sin ceder un solo set frente a Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki y Jan-Lennard Struff, antes de volver a vencer a Djokovic en el escenario donde el serbio construyó buena parte de su historia.

La victoria también consolida el presente de Sinner. Con Carlos Alcaraz fuera del torneo por la lesión en la muñeca derecha que también le impidió disputar Roland Garros, el italiano aprovechó el contexto para reafirmarse como el mejor jugador del circuito y regresar a una final de Grand Slam.

Djokovic, por su parte, volvió a demostrar que sigue siendo competitivo a los 39 años. Antes de caer en semifinales había dejado en el camino a Wu Yibing, Stefanos Tsitsipas, Arthur Rinderknech, Roman Safiullin y Felix Auger-Aliassime, en un exigente encuentro de más de cinco horas.

Esta vez, sin embargo, el serbio no pudo sostener el ritmo del número uno del mundo y se despidió del certamen sin alcanzar la final.

El domingo, Sinner irá por el bicampeonato de Wimbledon y por el quinto Grand Slam de su carrera, mientras que Zverev intentará conquistar su segundo título grande tras consagrarse el mes pasado en Roland Garros.