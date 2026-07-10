Elecciones: gobernadores preparan un festival de desdoblamientos y miran a mayo del 2027

Los caciques buscan llevar la discusión al terreno local y neutralizar los armados libertarios. El debate por la reforma electoral y el futuro de las PASO condicionan las definiciones.

Es un hecho: buena parte de los gobernadores desdoblará las elecciones provinciales en 2027 . La jugada tiene un objetivo doble. Por un lado, desenganchar la pulseada nacional de octubre de la local; por el otro, buscará neutralizar la amenaza libertaria, cuyos armados distritales todavía son endebles en distintas plazas . En ese marco, son varios los líderes que miran a mayo como la fecha para ir a las urnas.

Mientras los coroneles políticos de la Casa Rosada salen a la caza de los votos para la reforma electoral, las gobernaciones aguardan definiciones respecto a cómo se votará el año próximo, con una preocupación central: si habrá PASO o no . Es el caso, por ejemplo, de Axel Kicillof , quien en 2025 movió los comicios bonaerenses, una decisión que la valió una lluvia de fuego por parte del cristinismo.

Varios mandatarios subnacionales descuentan que serán desafiados por la tropa violeta. Por ese motivo, intentan quitarle poder de fuego a la escudería presidencial. Si bien el futuro de Javier Milei será clave para la performance de su sello, en todos los campamentos anticipan que La Libertad Avanza (LLA) llegará competitiva más allá de la coyuntura. La crew libertaria no se caracteriza por ser una oposición light y viene preparando dirigentes en varios terruños para disputar con los jefes provinciales.

El tucumano Osvaldo Jaldo ya avisó: las elecciones serán en mayo, probablemente el tercer domingo . También anticipó que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo . En Tucumán, los apóstoles de Milei alistan al exministro del Interior Lisandro Catalán para dar la batalla contra Jaldo, uno de los mandamases que más votos aportaron al oficialismo en el Congreso.

El objetivo central en Casa Rosada es que Javier Milei sea reelecto . Con ese norte, todo el ecosistema libertario se ordena en torno a ese propósito, incluso si el combo incluye evitar la confrontación en las urnas con caciques amigables. Por ahora, es solo una idea; en los territorios los violetas alistan sus lanzas para competir. “No hay bajada, seguimos trabajando”, admiten.

En el mismo vecindario que Jaldo, el jujeño Carlos Sadir también apunta al quinto mes del año próximo para echar a rodar su anhelo reeleccionista. El mandatario –plegado a Provincias Unidas—tiene la estructura de la Unión Cívica Radical (UCR) como soporte y espera no pasar sobresaltos. Sus chances dependerán, en parte, de la salud de su vínculo con Gerardo Morales, su padrino político y hombre fuerte de la política jujeña. Por ahora, después de algunos chispazos de gestión, la relación marcha.

Varios de los gobernadores norteños están habilitados para buscar la reelección en 2027. Gustavo Sáenz y Gildo Insfrán dependerán de lo que disponga la Justicia.

El año pasado, el oficialismo provincial se impuso en los comicios locales, pero cayó frente a LLA en los nacionales de octubre. Con el PJ partido y los liberales armándose, Sadir confía en el triunfo.

La misma suerte corrió la administración de Misiones en 2025. En la sala de máquinas litoraleña también miran a mayo como el mes ideal para votar, aunque advierten que junio es otra posibilidad. Dos factores serán clave: la marcha de la economía y el futuro de la inédita interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, dirigente que, luego de 20 años llevando los destinos locales con rienda corta, sufre una crisis de liderazgo con final incierto.

El sábado pasado, Karina Milei pasó por tierra colorada junto a Martín Menem y arengó a los propios, que se entusiasman con usufructuar la ruptura en el gobierno misionero y dar el golpe. El diputado nacional Diego Hartfield es el número puesto para competir. Todavía no está dicha la última palabra.

Otro gobernador que mira a mayo para convocar a elecciones es Claudio Poggi. En su entorno admiten que sería lo indicado, pero tampoco descartan junio. La ley habilita a votar hasta seis meses antes de la asunción (diciembre). De no mediar ningún cisma, el primer mandatario de San Luis buscará la reelección. Por ahora, no emergen grandes desafíos: el peronismo está partido y no logra erigir un líder tras la última administración de Alberto Rodríguez Saá. Su hermano Adolfo rompió su alianza con la gobernación y anticipó que podría competir en caso de armar un equipo.

Poggi, en tanto, cultivó una buena relación con la Casa Rosada. Actualmente, rige entre ambos campamentos un pacto velado de no agresión. Los libertarios compitieron sin oferta unificada en los comicios puntanos del año pasado. El jefe provincial devolvió el favor: no presentó lista propia en octubre y allanó el camino para la victoria mileísta.

Cabe recordar que San Luis, Misiones y Jujuy tuvieron elecciones locales en mayo del 2025, al igual que Chaco, donde la Constitución marca que los comicios vernáculos deben ir separados de los nacionales. Las generales suelen ser en julio, pero Leandro Zdero espera que se defina la suerte de las PASO para tomar una decisión.

Córdoba y Santa Fe, en tándem

Córdoba y Santa Fe serán dos de las grandes batallas del año próximo. En ambas palestras anticipan que las elecciones se desengancharán de las nacionales. En el primer caso, aseguran que convocarían a votar en mayo o junio, “si todo sigue igual”.

Martín Llaryora podría ir por la reelección y extender la hegemonía del peronismo mediterráneo. Buena parte de sus ambiciones dependerán de que la oposición no cierre filas. Por ahora, hay conversaciones entre las tribus de Luiz Juez, Rodrigo de Loredo y el libertario Gabriel Bornoroni. Desactivar ese scrum será uno de los desafíos de Llaryora y del diputado Juan Schiaretti.

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora suelen jugar en tándem en cuestiones nacionales.

Su vecino Maximiliano Pullaro, en tanto, quedó habilitado para buscar un segundo mandato por la reforma constitucional que él mismo impulsó. El sistema santafesino cuenta con primarias, por lo que imaginan un esquema de PASO en abril y generales en junio. Pullaro deberá definir si compite. Algunos dirigentes lo imaginan buscando la presidencia en un armado de centro. En la Casa Gris son cautos y juegan al silencio.

Actualmente, la Legislatura santafesina se apresta a debatir una reforma electoral. Hay varios proyectos en danza. El de la UCR, que contaría con el visto bueno oficial, no contempla suprimir las internas abiertas y sostiene el uso de la Boleta Única Papel (BUP).

En duda

En tierras patagónicas hay miradas distintas. El rionegrino Alberto Weretilneck piensa en abril, mientras que en el oficialismo de Neuquén, referenciado en Rolando Figueroa, se baraja agosto como posible fecha para votar. Para el santacruceño Claudio Vidal todavía no está claro. Aguarda aprobación de la Legislatura a su proyecto de Financiamiento Estratégico, por ahora frenado.

“Tener el panorama claro en octubre de este año, para votar en octubre del año próximo”, sintetizó una voz provincial que coquetea con la idea de que las elecciones sean pegadas a las presidenciales.

En el otro extremo del país, Catamarca y La Rioja serían dos jurisdicciones que votarían junto a Nación, tal como hicieron en 2025. Mismo camino podría seguir Entre Ríos, en espejo a lo que pasó en 2023.

La foto panorámica demuestra que, en líneas generales, los caciques dispuestos a desdoblar son aquellos que buscarán la reelección y que tienen el frente interno bajo control. Por ese motivo, buscan acelerar y trasladarle las urgencias a sus oponentes. En el entretanto, faltan definiciones: PASO sí o no y la vieja idea de las colectoras –reciclada ahora por el Gobierno- tiñen de dudas el futuro.