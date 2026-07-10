Javier Milei defendió el rumbo económico, insistió con la reforma del BCRA y palpitó el partido contra Suiza

El mandatario compartió avances, tras la reunión en la que habló de la carta orgánica del Central y debates teóricos del modelo económico. Recalcó sobre la importancia del cuidado fiscal y hasta destacó el liderazgo de Scaloni.

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno, a la par que insistió con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y hasta palpitó el partido contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará el próximo sábado. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que " está claro que hicimos crecer la economía" y destacó que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia ".

Durante la jornada del jueves, el Presidente lideró una reunión de Gabinete donde uno de los principales temas abordados fue la reforma que se impulsa sobre el Banco Central. Según informaron fuentes oficiales a este medio, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

"Desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos", detalló en declaraciones radiales con Now 97.9 FM defensa de su programa económico.

Al hablar del tema central de la semana, el proyecto para una nueva Carta Orgánica del BCRA, Milei criticó al kirchnerismo al sostener que su versión "estaba diseñada para pasar por el BCRA, levantar la mano y que te revoleen un fajo de dinero ". En ese sentido, recordó que su gestión "heredó una inflación del 1,5 diario que iba camino a 15.000 ". Así, detalló que el primer punto a modificar responde a " quitarle al Central la actual función que le asigna 5 objetivos , por los cuales puede emitir por cualquier cosa, y el único mandato es preservar el valor de la moneda".

El primer punto a modificar de la carta orgánica responde a "quitarle al Central la actual función que le asigna 5 objetivos, por los cuales puede emitir por cualquier cosa". Gemini IA

El tercer punto respondió a "respaldar la gobernanza del BCRA", sin poder echar a sus directivos "de cualquier forma" y el cuarto va por las utilidades de la entidad, al sostener que "no se pueden distribuir dividendos" para poder usarlos como pago en la medida en que "la inflación entre en terreno negativo".



Por último, el quinto punto de la modificación de la carta orgánica sería "terminar con las letras intransferibles" ya que "termina con 91 años del abuso de la política al sector privado". En ese sentido, defendió mantener el déficit cero y el shutdown: "Aquel que esté en contra, está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal".

La defensa del rumbo económico y el debate teórico sobre el modelo libertario

En este último punto, el mandatario detalló que partieron de la siguiente base: "En la medida en que uno va consumiendo más, la satisfacción por el consumo es cada vez menor. Ese día en que usted consume le demanda trabajo y la pérdida de ocio es más cara. Esto hace que tenga solución interior un modelo con rendimientos crecientes".

"Deseo fervientemente que los jugadores pasen a estar en una motivación más alta", reflexionó Milei tras la victoria ante Egipto.

Así, destacó que "el ahorro pasa a ser muy importante" y destacó que su Gobierno le "devolvió a los argentinos 15 puntos de PBI en ahorro, porque cerramos el déficit del Tesoro y el cuasi fiscal, 5 y 10 puntos respectivamente. Le dimos un shock para que la economía pueda acumular capital".

"Podemos demostrar que existe crecimiento pensado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales. El modelo tiene una solución interior", recalcó. En esa línea, sostuvo que el país está "en el máximo del nivel de PBI, del consumo privado y de exportaciones de la historia" y que, a esta velocidad, "en 20 años nos convertiríamos en una potencia mundial. El PBI de ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos cuatro veces".

"La Argentina merecía más", sensaciones sobre el partido contra Egipto

Por último, el mandatario no escapó a las preguntas sobre el Mundial 2026 y palpitó el partido contra Suiza mañana sábado. Al respecto, hizo un salto hacia atrás y relató cómo vivió el encuentro con Egipto: "En el último partido Argentina tuvo varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco hasta los 90 minutos. Argentina merecía más y recibió dos goles, pero los goles se hacen, no se merecen".

"Deseo fervientemente que esto funcione como una inyección anímica y que los jugadores pasen a estar en una motivación más alta al borde de sus posibilidades para seguir avanzando. Igual lo hecho es admirable", reflexionó.



Así, sobre Suiza consideró que no teme el resultado y que "dentro de la cancha son todos iguales", además de destacar una capacidad de liderazgo extraordinaria sobre Lionel Scaloni ya que "acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".