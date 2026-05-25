Un defensor argentino con presente en la Premier League quedó muy cerca de transformarse en nuevo jugador del Tottenham y podría compartir la defensa con Cristian Romero la próxima temporada. El futbolista ya alcanzó un acuerdo verbal con el conjunto londinense y llegará con el pase en su poder después de varios años de crecimiento en el fútbol inglés.
Jugador de la Selección argentina acordó su llegada al Tottenham y podría compartir zaga con Cuti Romero
El defensor acordó de palabra con el club londinense, firmará contrato hasta 2030 y buscará ganarse un lugar en el Mundial 2026.
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El protagonista de la operación es Marcos Senesi, quien firmará contrato hasta junio de 2030 con Tottenham Hotspur. Según trascendió, el club londinense logró imponerse sobre Liverpool FC, que también seguía de cerca al defensor argentino.
Senesi llegará libre luego de finalizar su vínculo con AFC Bournemouth, donde se convirtió en una pieza fundamental del equipo durante las últimas cuatro temporadas. En ese período disputó 128 partidos, convirtió seis goles y repartió diez asistencias.
La posibilidad de verlo junto a Cristian Romero genera expectativa entre los hinchas de Tottenham, que esperan una importante reconstrucción del plantel después de una temporada irregular en la Premier League.
La emotiva despedida de Bournemouth
Antes de concretar su salida, el defensor argentino publicó un mensaje de despedida dedicado al club y a los hinchas. “Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí”, expresó.
Desde Bournemouth también destacaron el aporte del exjugador de San Lorenzo de Almagro y remarcaron que fue una figura clave en uno de los ciclos más importantes de la institución inglesa.
Senesi había llegado al club en 2022 procedente de Feyenoord y rápidamente logró consolidarse dentro del fútbol inglés gracias a su regularidad y capacidad defensiva.
El sueño de estar en el Mundial 2026
Además del salto deportivo que representa Tottenham, la transferencia aparece como una oportunidad importante para seguir creciendo dentro de la consideración de Lionel Scaloni.
El defensor integra la prelista de 55 futbolistas de la Selección argentina para el Mundial 2026 y viene sumando convocatorias en los últimos meses. Debutó con la camiseta albiceleste en 2022 y posteriormente volvió a tener minutos frente a Venezuela y Mauritania.
En Londres también compartirá plantel con futbolistas como Rodrigo Bentancur, Micky van de Ven y Xavi Simons, dentro de un equipo dirigido por Roberto De Zerbi.
Con la ilusión de consolidarse en un club grande de Europa y meterse en la lista definitiva de la Selección argentina, Senesi se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera.
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