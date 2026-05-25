Petróleo y gas: qué proyecta el mercado internacional y por qué los precios podrían sostenerse en niveles elevados

Mientras la producción global de crudo muestra señales de desaceleración, las proyecciones de precios reflejan un escenario de valores más altos tanto para petróleo como para gas natural.

Para la Argentina, estas proyecciones representan una señal especialmente relevante. El petróleo cercano a los u$s95/u$s100 por barril mejora considerablemente la rentabilidad de los proyectos de shale oil y fortalece las perspectivas de exportación.

El mercado energético internacional atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Mientras la producción global de crudo muestra señales de desaceleración por los recortes impulsados por la OPEP+ , las proyecciones de precios comienzan a reflejar un escenario que podría sostener valores significativamente más altos tanto para petróleo como para gas natural durante los próximos meses.

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Un informe de mayo elaborado por la consultora Economía & Energía, dirigida por Nicolás Arceo , muestra que detrás de la dinámica reciente no existe una única explicación: intervienen cambios en la estructura de oferta global, menores niveles de producción de grandes productores, tensiones geopolíticas y una creciente sensibilidad del mercado ante eventuales shocks energéticos.

Para la Argentina y particularmente para Vaca Muerta , el escenario adquiere relevancia estratégica: precios más elevados mejoran la rentabilidad de proyectos de shale oil y shale gas, impulsan inversiones y fortalecen la competitividad exportadora.

Los datos del informe muestran una caída muy marcada de la oferta global. En abril de 2026 la producción mundial de petróleo crudo cayó 7,9 millones de barriles diarios interanuales , equivalente a una baja del 10,1% . La mayor parte de esa reducción provino de la OPEP y sus aliados.

Los miembros originales de la organización explicaron una disminución de 7,1 millones de barriles diarios , mientras que los nuevos integrantes del bloque OPEP+ aportaron una reducción adicional cercana a 300.000 barriles diarios .

Dentro del cartel sobresalen algunos movimientos particularmente relevantes:

Arabia Saudita redujo su producción en 2,1 millones de barriles diarios , una caída del 23,6% interanual .

Rusia recortó 250.000 barriles diarios .

Irak redujo su producción en más de 3 millones de barriles diarios .

Kuwait disminuyó cerca de 2 millones de barriles diarios.

La contracara aparece en América. Estados Unidos mantuvo un crecimiento moderado y elevó su producción total en 280.000 barriles diarios, equivalente a un incremento cercano al 2%, mientras Brasil aumentó su producción 12,5% interanual.

Argentina también aparece entre los países con mayor expansión, con un incremento cercano a 280.000 barriles diarios, posicionándose entre los principales aportantes al crecimiento global.

Menos plataformas en Estados Unidos y señales de desaceleración

Uno de los datos más observados por el mercado es la evolución de la actividad shale estadounidense. Aunque la producción total continúa creciendo, el informe detecta señales que podrían anticipar una moderación futura.

La cantidad de equipos activos de perforación cayó 66 unidades, una baja del 14% interanual. La producción shale aumentó apenas 131.000 barriles diarios, equivalente a un crecimiento del 1% anual. Esto sugiere que el principal productor mundial comienza a perder parte de la aceleración observada durante años anteriores.

Petróleo: las proyecciones muestran un Brent cerca de los u$s100

El punto central del informe aparece en las perspectivas de precios. Las proyecciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) ubican el precio promedio del Brent en u$s94 por barril durante 2026, mientras que los contratos futuros muestran un valor aún mayor: u$s96 por barril.

Los números implican aumentos muy relevantes:

Brent proyectado EIA: +37% versus 2025

Brent futuros: +39% versus 2025

Brent abril 2026: +72% interanual

Brent enero-abril: +21% frente al mismo período de 2025

En otras palabras, el mercado comienza a descontar que el petróleo podría estabilizarse cerca de niveles que no se observaban desde períodos de fuerte tensión energética internacional.

Gas natural: precios internacionales con trayectorias divergentes

El comportamiento esperado para el gas natural muestra diferencias entre regiones. En Estados Unidos, el informe proyecta un Henry Hub promedio de u$s3,5 por millón de BTU, prácticamente sin cambios frente a 2025, con una leve caída del 1%. Sin embargo, el panorama europeo y asiático es diferente.

Las proyecciones para el mercado internacional muestran:

TTF Europa: u$s15,8/MMBTU (+32%)

JKM Asia: u$s16,8/MMBTU (+37%)

La brecha sigue siendo significativa: Europa y Asia podrían continuar pagando valores cuatro o cinco veces superiores al mercado norteamericano.

Qué significa para Vaca Muerta

Para la Argentina, estas proyecciones representan una señal especialmente relevante. El petróleo cercano a los u$s95/u$s100 por barril mejora considerablemente la rentabilidad de los proyectos de shale oil y fortalece las perspectivas de exportación.

En paralelo, los elevados precios internacionales del gas licuado refuerzan el atractivo económico de los proyectos vinculados a infraestructura de exportación y GNL.

El escenario adquiere mayor importancia considerando que Vaca Muerta continúa incrementando producción y ganando participación en el mercado global. La combinación entre precios internacionales altos y mayor escala productiva podría acelerar inversiones y consolidar una nueva etapa para el sector energético argentino.

El principal interrogante ahora pasa por determinar cuánto tiempo podrán sostenerse estos niveles. Pero el informe deja una señal clara: hoy el mercado está incorporando un escenario donde la energía volverá a tener precios estructuralmente más altos que los observados durante los últimos años.