Jorge Macri mira a Patricia Bullrich como posible rival en 2027: "Bienvenida la competencia"

El jefe de Gobierno se refirió a una posible candidatura de la senadora en el distrito porteño. Recordó su interna con Martín Lousteau como ejemplo de competencia electoral, en un guiño indirecto a un posible escenario futuro con la exministra.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se refirió por primera vez a un posible enfrentamiento con Patricia Bullrich en las elecciones de 2027 por la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires . Aseguró que competir sacaría “lo mejor de cada uno” , aunque también volvió a hablar de una posible alianza con La Libertad Avanza.

En el marco de una entrevista, el alcalde fue consultado sobre el presunto interés de la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza de lanzarse a la conquista del territorio que el macrismo domina desde hace 19 años. "Está buenísimo", respondió y profundizó: "La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros".

A continuación, recordó cómo fue su llegada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. "Todo lo que gané, lo gané siempre compitiendo. Tuve una PASO muy competitiva con Martín Lousteau en la Ciudad para poder ganar ", dijo y cerró: "Así que bienvenida la competencia".

Cabe recordar que Macri ganó tres elecciones consecutivas durante su etapa de intendente de Vicente López . En 2021 se sumó al equipo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA y en 2023 se impuso en la interna de Juntos por el Cambio a jefe de Gobierno como candidato en la lista de Bullrich, quien competía en las presidenciales con Larreta.

La actual senadora venció al exjefe de Gobierno para luego quedar en tercer lugar en las elecciones generales, lo que le impidió entrar al balotaje presidencial. Días después le manifestó su apoyo público a Javier Milei, quien tras la victoria la sumó a su gabinete. A finales del año pasado, Bullrich dejó Seguridad para asumir la banca que obtuvo en el Senado como representante de CABA en el marco de la alianza entre LLA y PRO.

Bullrich sobre una candidatura en CABA: "Me tengo una fe bárbara"

Recientemente fue consultada sobre la gestión de Macri y respecto a sus aspiraciones electorales. Consideró que a la Ciudad de Buenos Aires "hay que arreglarla" y destacó que el actual jefe de Gobierno "ha hecho algunas cosas, aunque todavía faltan cosas por hacer". En ese sentido, afirmó que hace falta alguien con "una mentalidad clara de darle más a los privados, de sacarle la pata de encima a los comercios".

“Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara”, afirmó cuando la pregunta recayó sobre una eventual candidatura, pero aclaró que es temprano para definir roles: “No me gusta estar pensando en lo que voy a hacer en un año cuando hace seis meses fui elegida senadora”. Además, consideró que es algo que no definirá por sí sola.

Respecto a la posibilidad de reflotar el acuerdo electoral del 2025, la senadora fue contundente. "Tiene que haber un acuerdo con el PRO como en la última elección, me parece importante que lo haya", dijo, pero también lo extendió hacia otros espacios como el radicalismo.

Jorge Macri insiste en un acuerdo, pero en LLA no descartan competir solos

El jefe de Gobierno también dejó abierta la puerta a una posible alianza con La Libertad Avanza. "No hay que descartar un acuerdo para no volver al pasado", señaló en una entrevista reciente. Mientras que este lunes, en diálogo con Radio La Red, manifestó que será una definición que tomen a nivel partido. "El PRO va a tener una postura partidaria; acá nadie hace lo que quiere", comentó.

En declaraciones recientes, Macri, además de ratificar que irá por un nuevo mandato, dejó en claro que su gran objetivo es evitar que triunfe el justicialismo, al que considera como la "gran amenaza". "No tenemos que volver al pasado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error. Regresar al pasado es volver al kirchnerismo, al populismo, a un país que quedó devastado, con niveles de emisión e inflación descontrolados”, advirtió.

Por ese motivo, el alcalde planteó que deberán encontrar los caminos para que evitar un triunfo de la oposición. "Tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", señaló en referencia a propiciar un acercamiento con los libertarios.

La semana pasada, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, dejó en claro que aún no está definido quién será el o la candidata del espacio en CABA, remarcó que aún es temprano para hablar de alianzas y deslizó la posibilidad de que los libertarios compitan en soledad. "No sabemos si vamos a compartir el proyecto", sentenció.