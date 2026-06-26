El dólar oficial vuelve a caer, pero se enfila a cerrar su segunda semana consecutiva en terreno positivo

Pese al retroceso de la jornada anterior, el dólar oficial se sostiene en uno de sus puntos más altos en lo que va del año. Mientras, el mercado evalúa el impacto de la dinámica de las reservas del BCRA, la cercanía con el segundo semestre y la menor afluencia de dólares.

El dólar oficial cae por segunda jornada al hilo este viernes , pero se sostiene cerca de su nivel más alto en lo que va del año, luego de que este jueves el tipo de cambio mayorista bajara por primera vez tras siete jornada al hilo de incrementos. Así, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio .

El tipo de cambio mayorista cotiza a $1.475 para la venta, luego de que el miercoles tocara los $1.479, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuanado alcanzó los $1.482. Así, su cotización se sostiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.800,75), con una brecha del 21,9%.

Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $16 , aunque lejos del aumento de $33 registrado en toda la semana anterior.

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5. En contraste, el dólar MEP se mueve a $1.502,25 y el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1551,18. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.520, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

dolar blue Suba del dólar oficial: ¿Cuáles son los factores clave para julio? Depositphotos

¿Qué pasará en julio?

De esta manera, el tipo de cambio en niveles similares a los vistos a finales del año pasado. Entre los expertos consultados por Ámbito, el dólar oficial mantendría una tendencia al alza en julio que progresivamente se iría incrementando conforme se desarrolle el segundo semestre.

Una estacionalidad que juega en contra, con el pago de aguinaldo, el Mundial, y una mayor demanda de cobertura ante tasas de interés negativas, son algunos factores que pesan en contra. Además, entre los índices a monitorear están la inflación, las tasas, y la liquidación del agro.

El BCRA ya compró más de u$s11.000 millones en 2026

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves 25 de junio y superó los u$s11.000 millones acumulados en lo que va del año. En tanto, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de junio a u$s1.410 millones.

Con este resultado, las compras netas de 2026 ascendieron a u$s11.043 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas. Sin embargo, el dato volvió a mostrar una diferencia central para el mercado: el BCRA sigue del lado comprador, pero el ritmo de intervención se mantiene lejos de los niveles observados en abril y mayo.