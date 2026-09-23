El desplome de los bonos en dólares se extiende y aumenta la presión sobre el riesgo país + Agregar ámbito en









Las reuniones de Luis Caputo con inversores en Wall Street no contuvieron las preocupaciones del mercado. Qué miran los bonistas.

Se acentúa el sell off de los bonos argentinos y el riesgo país escala.

Los bonos en dólares continúan su seguidilla de fuertes caídas este miércoles en Wall Street. El sell off de la deuda argentina se extiende y suma presión al riesgo país, que se consolida por encima de los 550 puntos básicos.

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Los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) se hunden hasta 1,1% en el mercado estadounidense, encabezados por el GD46. Y en las últimas cincos ruedas acumulan pérdidas de hasta 3%.

Los Bonares (de jurisdicción argentina), en tanto, cotizan con mayoría de bajas y en las últimas cinco jornadas acumulan un deterioro de hasta 3,4%.

En ese marco, el riesgo país gana presión y perfila otra rueda de incrementos. El martes subió 4,1% y alcanzó los 555 puntos básicos. Así, acumula un alza del 14,4% desde el 11 de septiembre y se ubica más de 150 puntos por encima del piso de 402 puntos básicos alcanzado el 10 de julio.

Las dudas del mercado sobre la solidez del programa económico comenzaron a emerger en ese lapso, sobre todo a partir de los malos datos de la economía real (sobre todo en sectores claves para la generación de empleo) y de la desaceleración de las compras de reservas del Banco Central. A eso se sumó el debilitamiento de la imagen de Javier Milei en las encuestas de opinión pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo esta semana en Nueva York reuniones con inversores de Wall Street, entre ellas un encuentro organizado por el banco J.P. Morgan el lunes. El ministro buscó transmitir confianza sobre la marcha del programa y ratificó que no prevé salir a los mercados internacionales a colocar deuda a estas tasas. A juzgar por las subsiguientes caídas de los bonos, el resultado no fue el buscado por el Gobierno. Nota en desarrollo-.