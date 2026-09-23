Moria Casán reaccionó al video de la Embajada de Noruega en Argentina con sus frases más icónicas + Agregar ámbito en









La iniciativa diplomática surgió a raíz del rotundo éxito de la serie biográfica de Moria en Netflix, estrenada en agosto de 2026. Rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Moria reaccionó al video viral en redes.

En las últimas horas, la Embajada de Noruega en Argentina se volvió viral tras publicar un video en sus redes sociales donde sus funcionarios, incluido el embajador, actúan y recrean algunas de las frases más célebres de Moria Casán. El inesperado crossover cultural captó de inmediato la atención de la homenajeada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa diplomática surgió a raíz del rotundo éxito de la serie biográfica de Moria en Netflix, estrenada en agosto de 2026. A través de un creativo sketch grabado en las oficinas de la embajada, los empleados noruegos simularon situaciones cotidianas de trabajo resolviéndolas con la inconfundible actitud de la diva.

En el video se puede ver a un funcionario saludando a su jefe con un "¿What pass papi?"; a una empleada respondiendo ante la queja de una compañera por la comida diciendo "¡El decorado se calla!"; a otro frente a una impresora averiada consolando a su compañera con el infalible "Si querés llorar, llorá"; y hasta una extensa perorata de un diplomático en una reunión de prioridades que remata con: "Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Vas a tener que aprender muchas cosas solo... Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta".

La reacción de Moria Casán al video viral de la embajada de Noruega A través de su cuenta de X, Casán compartió el video junto a una expresión típica de ella: "Mueroooo".

Mueroooo https://t.co/No4K6MIx8C — Moria Casán (@Moria_Casan) September 21, 2026 Más tarde les dedicó otro mensaje a través de la misma red y prometió comunicarse con la embajada: "Honor, gracias EMBAJADOR, me comunicare con uds, Unidos x el amor, thanks a toda la gente de la embajada x el respeto, humor y amor a mi país".