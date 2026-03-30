El dólar en el mundo va camino a cerrar su mayor suba mensual desde julio por la guerra en Medio Oriente

El índice dólar se encamina a registrar su mayor subida mensual desde julio, mientras los inversores se muestran preocupados por las consecuencias de una guerra prolongada en Oriente Medio

Los inversores se muestran preocupados por las consecuencias de una guerra prolongada en Oriente Medio

El dólar estadounidense va camino a registrar su mayor suba mensual desde julio. Lo que sucede es que los inversores se muestran preocupados por las consecuencias de una guerra prolongada en Oriente Medio , lo que ha hecho caer al yen por debajo del nivel crucial de 160 y revivió los temores de una intervención.

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Los mercados se vieron sacudidos este mes después de que el conflicto cerrara de facto el estrecho de Ormuz , un punto de estrangulamiento para aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y gas , lo que impulsó al crudo Brent hacia su mayor suba mensual y ha alterado las expectativas sobre los tipos de interés.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero , se extendió desde entonces por todo Oriente Medio, y los temores de una ofensiva terrestre y la entrada el sábado de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, han empeorado aún más el estado de ánimo.

Pakistán dijo que se estaba preparando para acoger "conversaciones significativas" para poner fin al conflicto en los próximos días, aunque Teherán dijo que está dispuesto a responder si Estados Unidos lanza una operación terrestre.

Los inversores se mostraron en gran medida indiferentes ante los comentarios del presidente de EEUU, Donald Trump, de que Washington ha mantenido conversaciones "directas e indirectas" con Irán y que sus nuevos líderes se han mostrado "muy razonables".

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Dólar, yen, yuan y euro: cómo cotizan hoy

El dólar estadounidense se debilitaba ligeramente durante la sesión asiática, pero en general mantuvo sus recientes ganancias.

El euro subía un 0,1%, hasta 1,15145 dólares, aunque se encaminaba hacia una caída del 2,5% en marzo, su peor rendimiento mensual desde julio.

La libra esterlina se situaba en 1,3271 dólares, sin apenas cambios en el día, pero encaminada a una caída del 1,7% este mes. El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, descendía un 0,2% hasta situarse en 100,1.

"Lo que llama la atención es la rapidez con la que cambiaron las probabilidades. Hace solo dos semanas, la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán se consideraba un escenario poco probable", dijo Chris Weston, director de investigación de Pepperstone.

Y amplió: "Eso cambió claramente, lo que refuerza la necesidad de que los mercados mantengan una actitud abierta. La estrategia consiste en vender en las subidas del riesgo y mantener coberturas contra la volatilidad".

Por ahora, la atención general del mercado se centra firmemente en los precios del petróleo, en un momento en que los futuros del crudo Brent se sitúan en u$s115,53 por barril, con una suba de alrededor del 59% en marzo, su mayor repunte mensual registrado.

"La trayectoria del dólar a partir de ahora depende simplemente de la evolución del petróleo. Donde vaya el petróleo, irá el dólar", dijo Prashan Newnaha, estratega de tipos de interés de TD Securities.

El aumento de los precios del petróleo revivió los temores inflacionistas, lo que llevó a los futuros de tipos de interés estadounidenses a empezar a descontar el riesgo de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal este año, un cambio radical respecto a principios de año, cuando los operadores apostaban por hasta dos recortes de tipos en 2026.

Al mismo tiempo, los inversores sopesan cada vez más el impacto económico a largo plazo de una guerra prolongada.

"Los bancos centrales se encuentran en la posición más incómoda: se enfrentan a unos precios que abogan por el endurecimiento, mientras que las señales de crecimiento abogan por la cautela", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercados de Bannockburn Capital Markets.

"Es la tarjeta de visita de la estanflación, yllegó antes de que la mayoría estuviera preparada para recibirla".