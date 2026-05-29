El BCRA compró casi u$s2.600 millones en mayo y las reservas anotaron la suba mensual más importante del año

La autoridad monetaria moderó las compras en la última rueda del mes, pero cerró mayo con un fuerte saldo positivo en el mercado cambiario. En tanto, las reservas brutas aumentaron en u$s3.708 millones, pese a la caída diaria por salidas de fin de mes y pagos a organismos.

El BCRA cerró mayo con compras por u$s2.596 millones y la mayor suba mensual de reservas del año, aunque el stock retrocedió en la última rueda por salidas de fin de mes y pagos a organismos.

El Banco Central (BCRA) moderó este viernes 29 de mayo el ritmo de compras en el mercado de cambios , luego de haber concretado en la rueda previa la adquisición diaria más importante del mes. La autoridad monetaria compró u$s70 millones y cerró mayo con un saldo comprador de u$s2.596 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s9.747 millones , por lo que el BCRA quedó a un paso de superar la meta de los u$s10.000 millones para 2026 . En la semana, el saldo positivo alcanzó los u$s761 millones , impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, cayeron u$s320 millones respecto de la rueda anterior y finalizaron en u$s48.191 millones. Según fuentes oficiales consultadas por Ámbito , la baja respondió principalmente a salidas propias de fin de mes y pagos a organismos . Pese a ese retroceso diario, el stock cerró mayo con una mejora de u$s3.708 millones, la mayor suba mensual del año.

El desempeño de mayo superó al resto de los registros de 2026. En abril , las reservas habían aumentado u$s2.392 millones ; en marzo habían caído u$s3.469 millones ; en febrero habían subido u$s1.058 millones; y en enero habían avanzado u$s3.337 millones . Así, mayo se consolidó como el mes de mayor recomposición de reservas brutas en lo que va del año.

La baja se produjo aun cuando algunos factores de valuación jugaron a favor. En particular, el oro avanzó 1,1% en la jornada, lo que habría aportado cerca de u$s100 millones al valor contable de las reservas . Además, entre las principales monedas de la canasta del DEG , el euro subió 0,15% frente al dólar , el yuan se apreció 0,2% y la libra avanzó 0,11%, mientras que el yen mostró una variación prácticamente neutra.

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó $2 y cerró en $1.408 para la venta, con una caída diaria de 0,14%. De esta manera, el tipo de cambio oficial terminó mayo por encima de los $1.400, pero aún lejos del techo del esquema de bandas cambiarias.

La cotización quedó 21,7% por debajo del límite superior de la banda, que se ubicó en torno a $1.742,24. Esa distancia sigue dejando margen para que el BCRA acumule divisas sin necesidad de intervenir de forma defensiva sobre el mercado.

El dólar oficial cerró mayo arriba de $1.400, pero todavía cae en el año

La rueda cambiaria combinó una baja del dólar mayorista con una moderación en el ritmo de compras oficiales. El movimiento se dio en un contexto de elevada oferta de divisas, aunque con mayor atención sobre el cierre mensual y la evolución de la demanda de cobertura.

En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s719,8 millones. En el mes, el dólar mayorista acumuló una suba de 1,2%, aunque en lo que va del año todavía registra una baja cercana al 3,2%, lo que mantiene vigente el debate sobre la apreciación real del peso.

A nivel minorista, el dólar cerró en $1.430 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.859. De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar oficial promedio alcanzó los $1.431,57, con una suba diaria de 0,08%.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,1% hasta $1.434,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,6% y se ubicó en $1.508,8. En el mercado informal, el dólar blue se mantuvo estable en $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

En futuros, los contratos operaron con una variación promedio positiva de 0,05%, con subas en los tramos más cortos y bajas en parte de 2027. El mercado pricea un dólar mayorista de $1.410 para fines de mayo y de $1.615 para diciembre, mientras que el monto transaccionado alcanzó unos u$s1.639 millones.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,96% mensual para junio, equivalente a 23,49% anualizado, y en 1,92% mensual para julio, equivalente a 23,04% anualizado. Por contrato, mayo subió 0,16%, junio 0,17%, julio 0,14%, agosto 0,17%, septiembre 0,20% y octubre 0,19%; mientras que enero, febrero y marzo de 2027 mostraron bajas de 0,18%, 0,21% y 0,06%, respectivamente.

Las compras fueron récord en mayo, pero el mercado mira la acumulación efectiva

El otro foco del mercado continúa siendo el ritmo de compras del BCRA. Mayo cerró con adquisiciones por u$s2.596 millones, un monto que se ubicó cerca de los u$s2.770 millones comprados en abril y confirmó una fuerte aceleración respecto de los primeros meses del año.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que la compra del jueves, por u$s447 millones, fue la segunda más alta desde el inicio de la fase de remonetización en 2026, apenas por debajo de los u$s458 millones adquiridos el 10 de abril. Además, señalaron que esa operación representó el 81,4% del volumen operado en el spot, lo que sugiere una participación relevante de flujos en bloque.

El informe también remarcó que la liquidación del agro volvió a ganar protagonismo. El jueves, el sector liquidó u$s233,3 millones, la cifra diaria más alta desde octubre del año pasado, mientras que el promedio diario de mayo quedó por encima del registrado en abril.

En esa línea, el mercado espera que el flujo del agro siga acompañando durante junio, dado que la cosecha gruesa todavía conserva margen para aportar divisas. A eso se suma el regreso de emisiones de deuda corporativa y provincial, que también contribuyeron a reforzar la oferta en el mercado cambiario.

El Informe de Mercado de Cambios del BCRA de abril ya había mostrado la importancia de esos flujos. Ese mes, la autoridad monetaria compró u$s2.770 millones, mientras que el Sector Privado no Financiero fue vendedor neto por u$s1.681 millones. Dentro de ese grupo, Oleaginosas y Cereales aportó ventas netas por u$s2.482 millones y el resto del sector real otros u$s2.451 millones.

El mismo informe indicó que las reservas internacionales aumentaron u$s2.464 millones en abril, impulsadas por las compras del BCRA y por ingresos de nuevas emisiones del Gobierno Nacional en el mercado local. Esos movimientos fueron parcialmente compensados por pagos a organismos internacionales, intereses de BOPREAL, caída de tenencias de entidades en el Central y pagos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local.

Por ahora, el Gobierno apuesta a que la liquidación agrícola, las emisiones privadas y las compras oficiales permitan seguir fortaleciendo reservas sin generar saltos cambiarios. El desafío será sostener esa acumulación efectiva en el segundo semestre, cuando suele aumentar la demanda de cobertura y perder intensidad el flujo estacional del agro.