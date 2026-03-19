El dólar mantiene la calma y hay dos factores que continen la cotización pese a la tensión global

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.394 y marcó un nuevo mínimo desde febrero, en un contexto de compras sostenidas del BCRA.

El mercado cambiario volvió a mostrar señales de estabilidad, en una rueda atravesada por la volatilidad internacional. Con un volumen operado de u$s389,7 millones en el segmento de contado del mercado mayorista, la fuerte oferta de divisas logró revertir la presión alcista inicial y el dólar terminó cediendo dos pesos (-0,1%) hasta los $1.394.

En lo que va de la semana, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $6, muy por debajo del descenso de $20 registrado en el mismo período de la semana anterior, según destacó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Con este movimiento, el dólar oficial marcó un nuevo mínimo desde fines de febrero.

La dinámica cambiaria sigue mostrando un escenario de relativa calma. En marzo, el dólar mayorista retrocede apenas $3, mientras que en lo que va de 2026 acumula una caída de $61, equivalente a un 4,2%. Este comportamiento se da en un contexto de mayor oferta de divisas, impulsada tanto por la actividad financiera como por la expectativa de ingreso de dólares del sector agroexportador.

En paralelo, el tipo de cambio oficial volvió a alejarse del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, hoy en $1.635,50. La brecha alcanzó los $241,50, lo que equivale a un 17,3%, el nivel más alto desde julio del año pasado.

Desde el mercado señalan que el dólar se mantiene estabilizado en torno a los $1.400, con leves oscilaciones. Gustavo Ber explicó que el Banco Central continúa comprando divisas en un contexto de exceso de oferta, lo que refuerza el sesgo bajista del tipo de cambio en el corto plazo. No obstante, el foco sigue puesto en la capacidad de la autoridad monetaria para acumular reservas y en el impacto monetario de esas compras, especialmente en relación con la inflación.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo sin cambios en $1.415 para la venta en el Banco Nación, consolidando su valor más bajo desde el 25 de febrero. El dólar blue, por su parte, también permaneció estable en $1.435.

Las expectativas de devaluación continúan acotadas. Esto se reflejó en el mercado de futuros, donde se registraron nuevas bajas en la mayoría de los contratos, con un volumen operado cercano a los u$s1.500 millones. Las posiciones para fin de marzo cerraron en $1.406,50, mientras que los contratos a abril se ubicaron en $1.437, ambos con leves caídas.

dollars Durante el primer semestre se espera que se mantenga la calma cambiaria Pixabay

Los factores que presionan al dólar

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central compró divisas en casi todas las ruedas, con un promedio diario de u$s67 millones. Sin embargo, la acumulación de reservas enfrenta limitaciones, principalmente por los pagos de deuda y la evolución de los activos internacionales.

El escenario global agrega un factor de tensión. El fortalecimiento del dólar a nivel internacional, impulsado por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés en niveles elevados, genera presión sobre las monedas emergentes. A esto se suma el impacto del conflicto en Medio Oriente, que empuja al alza los precios del petróleo y eleva la incertidumbre financiera.

En este contexto, el tipo de cambio local logra sostener su estabilidad gracias a factores domésticos, como la mayor oferta de divisas y la intervención del Banco Central. Sin embargo, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la capacidad oficial para consolidar la acumulación de reservas sin generar presiones inflacionarias.