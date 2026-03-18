El dólar blue cerró por tercera rueda arriba del oficial y acumuló una suba de $20 en la semana + Seguir en









El tipo de cambio paralelo se ubica $20 por encima del precio de venta en el Banco Nación, pero se aleja del mayorista.

El dólar blue cerró estable este miércoles. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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El tipo de cambio paralelo acumula una suba de $20 en lo que va de la semana y se ubicó a $20 más caro que el billete para la venta en Banco Nación (BNA). Asimismo, la brecha con el dólar mayorista se estiró al 2,9%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 18 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 18 de marzo El dólar CCL opera a $1.472,13 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de marzo El dólar MEP opera a $1.421,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.467,49, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.148,44, según Binance.