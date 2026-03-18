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18 de marzo 2026 - 16:53

El dólar blue cerró por tercera rueda arriba del oficial y acumuló una suba de $20 en la semana

El tipo de cambio paralelo se ubica $20 por encima del precio de venta en el Banco Nación, pero se aleja del mayorista.

El dólar blue cerró estable este miércoles.

El dólar blue cerró estable este miércoles.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo acumula una suba de $20 en lo que va de la semana y se ubicó a $20 más caro que el billete para la venta en Banco Nación (BNA). Asimismo, la brecha con el dólar mayorista se estiró al 2,9%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 18 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de marzo

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Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.148,44, según Binance.

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