Donald Trump viajará a China para reunirse con Xi Jinping en una visita marcada por la tensión global y la guerra comercial

La visita se realizará del 13 al 15 de mayo y estará atravesada por las tensiones comerciales, la guerra en Medio Oriente y la inteligencia artificial.

Donald Trump visitará China entre el 13 y el 15 de mayo para mantener una cumbre con Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará China entre el 13 y el 15 de mayo para mantener una cumbre con su par chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por la guerra con Irán, las disputas comerciales y las tensiones sobre Taiwán. El encuentro será el primero de un mandatario estadounidense en territorio chino desde 2017 y buscará recomponer el diálogo entre ambas potencias.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó este lunes que Trump viajará a Pekín por invitación de Xi Jinping para desarrollar una visita de Estado de tres días. La confirmación llegó después de semanas de especulaciones y demoras vinculadas al escenario internacional y la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La Casa Blanca había previsto inicialmente el viaje para finales de marzo o principios de abril, pero el propio Trump decidió postergarlo para enfocarse en la crisis iraní. Finalmente, el mandatario estadounidense llegará a Pekín el miércoles por la noche.

Trump volverá a China por primera vez desde 2017 para discutir comercio, aranceles e inteligencia artificial.

Según informó Anna Kelly, portavoz adjunta del Ejecutivo estadounidense, el jueves por la mañana se realizará una ceremonia oficial de bienvenida seguida de una reunión bilateral entre Trump y Xi. Más tarde, el presidente estadounidense visitará el Templo del Cielo y participará de un banquete de Estado.

Qué temas debatirán Donald Trump y Xi Jinping

La agenda de la cumbre estará dominada por los temas más delicados de la relación entre Washington y Pekín. Entre ellos aparecen Irán, Taiwán, las armas nucleares, la inteligencia artificial y la guerra comercial.

La situación en Medio Oriente será uno de los ejes centrales de las conversaciones. China mantiene una estrecha relación con Irán y continúa siendo uno de los principales compradores de petróleo iraní, mientras Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán tras los ataques conjuntos con Israel realizados a finales de febrero.

Además, el conflicto generó el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circulaba cerca de una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo antes de la guerra. Esa situación impactó de lleno sobre los precios internacionales de la energía y la economía global.

mojtaba jamenei xi jinping La guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz atravesarán la cumbre entre Estados Unidos y China.

También estarán sobre la mesa las tensiones por Taiwán. China cuestiona el respaldo militar y político que Estados Unidos mantiene sobre la isla, mientras Washington continúa sosteniendo su apoyo estratégico.

Comercio, aranceles e inteligencia artificial

Otro de los puntos fuertes de la reunión será el comercio bilateral. Funcionarios estadounidenses adelantaron que ambos gobiernos podrían avanzar en la creación de una Junta de Comercio y una Junta de Inversiones para facilitar acuerdos económicos y reducir conflictos comerciales.

China además podría anunciar nuevas compras vinculadas a aviones Boeing, agricultura y energía estadounidense. En paralelo, las dos potencias discutirán la posible extensión de la tregua comercial que permitió mantener el flujo de minerales de tierras raras chinos hacia Estados Unidos.

“Aún no ha expirado”, dijo un representante estadounidense sobre el acuerdo. “Estoy seguro de que anunciaremos cualquier posible prórroga en el momento oportuno”.

La inteligencia artificial también ocupará un lugar importante en las conversaciones. Asesores de Trump manifestaron preocupación por el avance de modelos de IA desarrollados en China y consideran necesario establecer mecanismos de diálogo para evitar futuros conflictos tecnológicos.

china eeuu China buscará aportar “más estabilidad” en las relaciones internacionales durante la visita de Trump. Reuters

“Queremos aprovechar esta oportunidad que brinda la reunión de los líderes para entablar un diálogo y ver si debemos establecer un canal de comunicación sobre cuestiones de IA”, explicó uno de los representantes estadounidenses.

Desde Pekín, en tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, aseguró que China buscará impulsar “más estabilidad y certeza” en un escenario internacional atravesado por fuertes tensiones.

“La diplomacia al más alto nivel desempeña un papel estratégico y orientador insustituible en las relaciones entre China y Estados Unidos”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.