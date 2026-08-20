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20 de agosto 2026 - 11:23

El dólar mayorista abre nuevamente al alza pero se encuentra con la barrera en los $1.500

La acumulación de reservas se vio ralentizada en agosto, con compras diarias de u$s33 millones, en un contexto de tensión en las tasas de interés.

¿A cuánto cotiza el dólar esta jornada?&nbsp;

¿A cuánto cotiza el dólar esta jornada? 

Depositphotos

El dólar mayorista abre este jueves nuevamente cerca de los $1.500, un nivel que se convirtió en una referencia clave para el mercado durante las últimas semanas, mientras que las tasas de interés vuelven a mostrar tensión en un escenario marcado por una mayor coordinación entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro para administrar la liquidez y contener la volatilidad cambiaria.

El tipo de cambio mayorista abre en $1.498, apenas por debajo de la barrera de los $1.500, y queda un 24,7% por debajo del techo formal de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.867,41.

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En el Banco Nación, el dólar minorista opera en $1.515 para la venta, mientras que el MEP se ubica en $1.523,04, y el contado con liquidación (CCL) en $1.573,94. Por su parte, el blue baja hasta los $1.545.

La estrategia económica apunta a sostener el tipo de cambio cerca de los $1.500.

La estrategia económica apunta a sostener el tipo de cambio cerca de los $1.500.

Control sobre las tasas y menor compras de reservas

La estrategia del equipo económico busca sostener tres objetivos en simultáneo: evitar una aceleración del dólar, administrar las tasas de interés en pesos y continuar acumulando reservas.

Sobre este último punto, el Banco Central redujo significativamente su ritmo de compras de divisas durante agosto.

Luego de adquirir un promedio cercano a u$s103 millones diarios durante julio, las compras se redujeron a aproximadamente u$s33 millones por jornada en agosto.

Por otra parte, la liquidez volvió a encarecerse, algo que comenzó a reflejarse en las tasas de caución, repo y colocaciones bancarias.

La tensión expone uno de los dilemas que enfrenta actualmente el programa económico: mantener suficientes pesos en el sistema para evitar una escalada de las tasas, sin generar al mismo tiempo un exceso de liquidez que pueda trasladarse a una mayor demanda de dólares.

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