El Gobierno canceló Atucha III, la central proyectada con financiamiento chino

La decisión se fundamentó en una presunta falta de recursos para avanzar con la obra. Nucleoeléctrica también habilitó una licitación para construir un reactor con capital privado en parte del predio.

Atucha III iba a construirse con tecnología y financiamiento mayoritario de China, según el proyecto impulsado durante el gobierno anterior.

El Gobierno canceló el proyecto de Atucha III , la cuarta central nuclear argentina, que había sido impulsada durante la administración anterior con tecnología y financiamiento mayoritario de China . La decisión se formalizó en una asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

En el mismo encuentro, realizado el 23 de septiembre , se autorizó avanzar con una licitación pública para instalar un reactor financiado íntegramente por privados sobre 12 hectáreas del terreno reservado para la central .

Los accionistas resolvieron dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong , encomendados a la empresa en junio de 2021, por la “falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento” , en el marco de la emergencia pública de la Ley 27.742, según informó Página 12.

La asamblea aprobó una declaración de “interés empresarial” y habilitó al directorio a elaborar los pliegos para una iniciativa con una inversión estimada de u$s1.203 millones, sin fondos ni avales públicos .

El esquema contempla otorgar un derecho real de superficie sobre parte del predio y prevé la posibilidad de que Nucleoeléctrica se encargue de la operación y el mantenimiento de la planta .

El monto y las características coinciden con el proyecto del reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una inversión vinculada al denominado Super RIGI. La autorización para licitar, sin embargo, todavía no supone una adjudicación.

Meitner fue creada en 2024. El 60% pertenece al empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari y el 40% restante a Black River Technology, una firma estadounidense controlada por la estatal rionegrina Invap, que aporta el desarrollo tecnológico.

Críticas por la cancelación del acuerdo con China

El exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, cuestionó la baja de Atucha III y sostuvo que el acuerdo negociado durante el gobierno anterior permitía ampliar la generación nuclear y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico argentino.

También rechazó que la cancelación se aprobara junto con la habilitación de un nuevo destino para parte del terreno. Por su parte, el especialista Nicolás Malinovsky consideró que la medida profundiza el acercamiento a Estados Unidos en el sector y calificó la decisión como “un punto de inflexión”.

El medio que difundió las actas informó que consultó a las autoridades involucradas sobre los motivos de la medida y el curso de la licitación, sin obtener una respuesta oficial.