El dólar mayorista cae por debajo de los $1.400 y estira la distancia con el techo de la banda

El tipo de cambio alcanzó su primera baja semanal de marzo el viernes pasado. Este movimiento estuvo contrastado por el índice dólar que se fortaleció 1,3%.

El dólar oficial cae en el segmento mayorista y se ubica a $1.394 para la venta este lunes . La semana pasada, acumuló un retroceso superior al 1% , en una semana marcada por la volatilidad del contexto internacional y por la lectura mixta que dejó el dato de inflación de febrero.

El tipo de cambio mayorista baja $6 hasta los $1.394, su nivel más bajo desde el 24 de febrero. Con este nivel, la cotización se ubica a más de 17,1% por debajo del techo de la banda cambiaria , que este viernes se ubicó en $1.632,48 .

En tanto, los contratos de dólar futuro operan con bajas generalizadas de hasta el 0,7%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.408 para fines de marzo.

A nivel minorista , el dólar cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . El dólar tarjeta o turista , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) , este promedia los $1.415,85.

Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP cae 0,5% a los $1.417,67, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,2% a $1.466,14. El dólar blue sube a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

dolar blue Depositphotos

El tipo de cambio acumuló una baja de $16 la semana pasada, lo que marcó la primera caída semanal de marzo. Este movimiento se dio en contraste con el escenario internacional, donde el índice dólar se fortaleció alrededor de 1,3% y la demanda global por la divisa estadounidense se mantuvo firme en paralelo al fuerte repunte del precio del petróleo, que volvió a superar los u$s100 por barril por primera vez en 2026.

"El dólar mayorista sigue aflojando y así es que llega a testea los ~$1.390 dentro de un clima de exceso de divisas que se aceleraría próximamente por las liquidaciones del campo. Descontado ese panorama, las miradas se dirigen a la dinámica de los pesos, dado que liberarlos o absorberlos dependería al final de la reacción de la demanda de dinero, ya que sino el objetivo de acumulación de reservas - y la actividad - podría tensar la pulseada con el de desinflación", señaló el operador Gustavo Ber.

El BCRA sigue acumulando reservas

En paralelo, el BCRA continúa con su estrategia de compras en el mercado oficial de cambios. En la última rueda adquirió u$s86 millones, uno de los mayores montos del mes, y acumula u$s3.206 millones de compras en lo que va de 2026.

Desde comienzos de enero, la autoridad monetaria viene comprando divisas de manera sistemática en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Aunque inicialmente había planteado un límite de absorción del 5% del volumen operado, las adquisiciones superaron ampliamente ese nivel sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el escenario internacional continúa afectando el nivel de reservas brutas. En la última jornada, estas cayeron u$s272 millones y se ubicaron en u$s45.771 millones, en gran parte debido a la baja en la cotización del oro, un componente relevante de los activos del Banco Central.

A pesar del saldo positivo en la intervención cambiaria del año, las reservas netas continúan en terreno negativo, con un nivel estimado cercano a -u$s1.239 millones.