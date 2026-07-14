Los ADRs suben pero el S&P Merval aminora la suba y el riesgo país sube supera los 410 puntos

Esta tarde se publicará el dato oficial de inflación. Paralelamente, sigue la escalada bélica en Medio Oriente.

Las acciones argentinas se recuperan pero el riesgo país se mantiene por encima de los 405 puntos básicos. Esta tarde se publicará el dato oficial de inflación . El mercado espera un resultado cercano al 2% o incluso inferior, lo que confirmaría la tendencia de desaceleración de los precios. Paralelamente, sigue la escalada bélica en Medio Oriente.

Tras subir en el inicio el S&P Merval permanece casi sin variaciones a 3.236.398,890 puntos básicos. Las acciones líderes que más avanzan son Metrogas (+3,6%), Grupo Supervielle (+1,6%), y las que más bajan son BYMA (-0,6%) y Central Puerto (-0,4%). Los ADRs que más suben son: Transportadora de Gas del Sur y Loma Negra con el 2,2% cada una.

El Ministerio de Economía realizará mañana una licitación para refinanciar vencimientos por alrededor de $3 billones , buscando renovar esos compromisos en pesos. La liquidez estacionada en el BCRA ascendía a $2,4 billones al 8 de julio, mientras que los depósitos del Tesoro en el BCRA alcanzaban $7,2 billones al 7 de julio, equivalente a tres veces el total de los vencimientos.

"Dado el monto relativamente bajo de los vencimientos, no esperamos que esta licitación represente un desafío importante para el gobierno. En consecuencia, esperamos que el Tesoro mantenga su estrategia de extender los plazos de vencimiento, probablemente ofreciendo una leve prima respecto de las tasas del mercado secundario para los instrumentos de mayor duración", explicaron desde Max Capital.

En la jornada previa la escalada con Irán disparó el petróleo , elevó los rendimientos y golpeó a las acciones, especialmente a los semiconductores.

En esta jornada, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos en Irán, mientras que Irán respondió con misiles dirigidos a una base estadounidense en Jordania. La tensión sigue creciendo y preocupa a los mercados.

Trump afirmó ayer que EE.UU. restablecería el bloqueo a los puertos iraníes y garantizaría que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto, aunque a cambio de cobrar peaje, luego de que ambas partes intercambiaran nuevos ataques. Agregó que todos los países, excepto Irán, "tendrán un uso justo y abierto del estrecho".

La agencia marítima de la ONU rechazó la propuesta, señalando que se opone al cobro de tarifas en estrechos utilizados para la navegación internacional, subrayando que no existe base legal para imponer peajes obligatorios por el tránsito a través de estos pasos marítimos.