Rodrigo De Paul habló del clima interno de la Selección antes de enfrentar a Inglaterra: "Estamos muy motivados" + Agregar ámbito en









El mediocampista habló antes de la semifinal del Mundial 2026 y destacó la energía de los hinchas, aunque aclaró que Scaloni aún no confirmó el equipo.

Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Rodrigo De Paul habló en conferencia de prensa antes de la semifinal del Mundial 2026entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en Atlanta, y aseguró que el plantel llega con mucha confianza. El mediocampista destacó la importancia del encuentro y reconoció que este tipo de partidos le generan una motivación especial.

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El volante, una de las piezas importantes del ciclo de Lionel Scaloni, resaltó el acompañamiento de los hinchas en la previa del cruce ante Inglaterra y explicó cómo influye ese respaldo en el grupo. “Somos muy receptivos a la energía que nos manda la gente. Es un partido único y estamos muy motivados”, aseguró.

El futbolista también admitió que disfruta especialmente los encuentros de máxima exigencia y que espera con entusiasmo el momento de salir a la cancha. “Este tipo de partidos me encantan, me motivan. Tienen un contenido especial que me despierta muchas cosas. Lo vivo con mucha alegría, con mucha emoción y con mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana”, expresó.

El mediocampista de la Selección argentina destacó la motivación del plantel antes del duelo en Atlanta. La incógnita sobre el equipo de Scaloni A pesar de la cercanía del duelo, De Paul confirmó que Lionel Scaloni todavía no comunicó la formación titular que enfrentará a Inglaterra. El entrenador mantiene el misterio habitual antes de los partidos importantes y definirá los últimos detalles en las horas previas.

“El técnico no nos dio el equipo. Ustedes saben que lo da antes del partido”, explicó el mediocampista cuando fue consultado sobre la alineación que presentará la Selección argentina en Atlanta.

Además, el jugador remarcó que el mensaje interno del cuerpo técnico no cambia pese a la trascendencia del rival y la instancia del torneo. “El mensaje es el mismo. Puertas para adentro y puertas para afuera es el mismo. Es un partido de fútbol. Único, contra Inglaterra”, sostuvo. El mediocampista reveló que el entrenador mantiene el misterio y comunicará el equipo antes del partido. Instagram: @afaseleccion La tranquilidad del plantel argentino En el cierre de la conferencia, De Paul destacó el presente de la Selección argentina en el Mundial 2026 y el buen clima dentro del grupo. El mediocampista aseguró que el equipo atraviesa el torneo con tranquilidad y confianza antes de buscar un lugar en la final. “Estamos muy tranquilos, muy contentos con nuestro Mundial, con nuestro proceso”, concluyó el futbolista, que se prepara para una nueva batalla con la camiseta argentina ante Inglaterra.