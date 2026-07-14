Los 10 autos con caja automática más baratos de julio de 2026 en la Argentina

Estos modelos registraron incrementos de precios durante este mes y el ranking de los vehículos más accesibles volvió a modificarse. Los ajustes promediaron un 3,9%, aunque todavía existen alternativas por debajo de los $35 millones.

La presencia de autos con caja automática continúa expandiéndose en el mercado argentino. A la mayor oferta de modelos tradicionales se suma el crecimiento de los autos híbridos y eléctricos , que utilizan este tipo de transmisión de manera exclusiva y amplían las opciones disponibles para los compradores.

Este escenario se da en un mercado que atraviesa una desaceleración en las ventas. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) , durante el primer semestre de 2026 se patentaron 294.181 unidades , lo que representa una caída del 9,9% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 326.549 vehículos.

Ante este contexto, las automotrices adoptaron distintas estrategias comerciales. Mientras algunas actualizaron sus listas con nuevos aumentos, otras decidieron sostener los valores vigentes o impulsar bonificaciones para mantener el ritmo de comercialización.

Como consecuencia de estas actualizaciones, el listado de los autos automáticos más económicos del país reflejó un incremento promedio del 3,9% , impulsado tanto por las subas de precios como por la variación del tipo de cambio en aquellos modelos comercializados en dólares.

Tomando como referencia la versión más accesible con transmisión automática de cada modelo, este es el ranking actualizado de julio de 2026:

JMEV Easy 3: US$18.900 ($28.539.000). Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $31.300.000. MG 3 naftero: US$21.900 ($33.069.000). Citroën C3 VTi Feel Pack AT: $34.190.000. Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $34.450.000. JAC S2 1.5 CVT Luxury LV: US$22.900 ($34.579.000). Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $34.627.000. Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: $35.043.900. Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$23.900 ($36.089.000). BYD Dolphin Mini GL: US$23.990 ($36.224.900).

El JMEV Easy 3 encabeza el listado como el vehículo con caja automática más accesible del mercado argentino. Además, se ubica entre los autos de menor precio disponibles en el país. Este hatchback totalmente eléctrico, de origen chino, es comercializado por el Grupo Antelo y está equipado con un motor de 68 CV, con una autonomía homologada de hasta 330 kilómetros.

En el segundo puesto aparece el Hyundai HB20 Comfort Plus AT, importado desde Brasil. La versión combina un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades, consolidándose como una de las alternativas más competitivas del segmento.

En el segundo puesto aparece el Hyundai HB20 Comfort Plus AT, importado desde Brasil.

El tercer lugar corresponde al MG 3 en su versión naftera, un modelo recientemente incorporado al mercado argentino. Está impulsado por un motor 1.5 litros de 114 CV asociado a una caja automática CVT, lo que le permite posicionarse entre las opciones automáticas de menor precio.

Más atrás se ubican el Citroën C3, equipado con el motor 1.6 VTi de 115 CV y transmisión CVT, y el Fiat Argo Drive, que volvió al mercado local con una actualización de diseño y equipamiento. Esta versión incorpora el motor 1.3 Firefly de 99 CV junto con una caja automática CVT, completando el grupo de los cinco modelos automáticos más accesibles de julio.