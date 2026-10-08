El dólar oficial cayó a mínimos de dos semanas y la city anticipa a cuánto llegará a fin de año

El mayorista cerró en $1.517 y amplió al 27% su distancia respecto del techo de la banda cambiaria. Mientras el BCRA continúa comprando reservas, el mercado recortó a $1.614 su proyección para diciembre, aunque prevé una aceleración del tipo de cambio en 2027.

El dólar oficial se ubica en su nivel más bajo de las últimas dos semanas este jueves 8 de octubre, en un contexto de estabilidad cambiaria y la continuidad de las compras de reservas del Banco Central (BCRA). El movimiento se produce a contramano del fortalecimiento global de la moneda estadounidense y en un contexto en el que el mercado recortó sus proyecciones para el tipo de cambio de fin de año , aunque anticipa una suba superior a la inflación durante 2027.

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En el segmento mayorista, el miércoles el dólar retrocedió $3 (-0,2%) y terminó en $1.517 para la venta , acumulando cuatro jornadas consecutivas sin aumentos. De esta manera, amplió su distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.926,72, hasta alcanzar el 27%, el nivel más alto de 2026 y cercano al máximo de los últimos 17 meses.

En el Banco Nación, el billete minorista se mantuvo en $1.540 para la venta, mientras que el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.543,08. Por su parte, el dólar blue avanzó $15 hasta los $1.555.

Entre los financieros, el MEP operó en torno a $1.537 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.611,17.

La estabilidad del tipo de cambio local contrastó con el comportamiento del dólar a nivel internacional. El índice DXY avanzó hasta los 102,070 puntos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron bajo presión.

En particular, la tasa del bono a 10 años se ubicó cerca del 5,33%, mientras que la del título a 30 años alcanzó el 5,70%, niveles que no se registraban desde 2002.

Dólar: cuánto espera la city para fin de 2026 y qué anticipa para 2027

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas redujeron sus estimaciones para el dólar oficial de corto plazo.

La mediana de las proyecciones para diciembre de 2026 se ubicó en $1.614, unos $15,3 por debajo de la estimación del relevamiento anterior. Ese valor implica un incremento de aproximadamente 6,4% respecto del cierre mayorista del miércoles.

Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico en el REM, la proyección fue incluso menor: $1.602 para diciembre.

Sin embargo, las expectativas cambiarias muestran un escenario diferente hacia 2027. Para los próximos doce meses, la city proyecta un dólar de $1.945, equivalente a una suba del 28,5%, frente al 22,9% previsto en el relevamiento anterior.

La estimación supera la inflación acumulada del 21,1% que los analistas esperan para ese mismo período. Esto implica que el dólar aumentaría 7,4 puntos porcentuales más que los precios, en un horizonte atravesado por la previa de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Según el REM, el sendero esperado para el tipo de cambio mayorista es de $1.545 en octubre, $1.580 en noviembre y $1.614 en diciembre. Para los primeros meses de 2027, las proyecciones ascienden a $1.644 en enero, $1.672 en febrero y $1.704 en marzo.

Los analistas del REM recortaron perspectivas de dólar y PBI

Por su parte, los contratos de dólar futuro registraron bajas de hasta 0,2% durante la jornada del miércoles. Las cotizaciones implícitas ubicaron al mayorista en $1.535,50 para fines de octubre y $1.592 para diciembre, por debajo de la mediana proyectada por el REM para el cierre del año.

El BCRA sostiene las compras de dólares y las reservas superan los u$s49.000 millones

Otro factor que sigue de cerca el mercado es la acumulación de reservas del Banco Central, que mantiene una racha compradora en el mercado oficial.

El martes, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s326 millones y alcanzaron los u$s49.123 millones, su nivel más alto en dos semanas.

En esa misma jornada, la autoridad monetaria compró u$s41 millones, con lo que acumuló u$s183 millones en las primeras cuatro ruedas de octubre y extendió a siete jornadas consecutivas su saldo comprador. En lo que va de 2026, las adquisiciones de divisas alcanzaron los u$s14.751 millones.