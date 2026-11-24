Una campaña internacional cuestiona su mirada sobre la fe, mientras la ficción suma reproducciones y divide opiniones entre los espectadores.

Netflix quedó envuelta en una nueva controversia por una producción juvenil que despertó fuertes críticas entre sectores religiosos y generó un intenso debate en redes sociales. La discusión creció pocos días después de su estreno y llegó hasta una campaña internacional que busca que la plataforma dé marcha atrás con su lanzamiento.

La ficción combina drama adolescente, escenas de alto voltaje y elementos de terror vinculados con la religión . Su representación de estudiantes de una institución católica, junto con algunas situaciones de contenido sexual y referencias satánicas, provocó el rechazo de miles de personas que consideran que el relato cruza determinados límites.

The Body es una serie estadounidense de ocho episodios creada por Quinn Shephard, que llegó al catálogo de Netflix el 11 de noviembre de 2026. La historia transcurre en 2004 y sigue a un grupo de adolescentes que asisten a una escuela católica de una pequeña localidad.

El eje del relato está puesto en un equipo femenino de baile y en los vínculos que se forman entre sus integrantes . La amistad, el deseo, los conflictos de identidad, la presión social y el despertar sexual aparecen como algunos de los temas centrales de una historia que combina elementos del drama adolescente con el terror psicológico.

Uno de los acontecimientos que cambia el rumbo de la trama ocurre durante una celebración de Halloween. Las estudiantes participan de un ritual satánico ficticio como parte de una iniciación y realizan una especie de sacrificio simbólico de una compañera. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando una de las jóvenes termina en coma.

A partir de ese momento comienzan a aparecer visiones que algunas interpretan como profecías. El desconcierto se extiende entre las alumnas y la comunidad, mientras la historia juega con la posibilidad de que los sucesos tengan una explicación sobrenatural o respondan a un fenómeno colectivo.

La combinación de sexualidad, religión y terror es uno de los elementos que más comentarios despertó. La producción aborda el descubrimiento personal de las protagonistas sin esquivar situaciones incómodas y presenta una mirada provocadora sobre los códigos de una institución religiosa.

La presencia de las serpientes en la serie y el punto sobrenatural

Dentro de la trama de The Body, las serpientes funcionan en un doble plano que combina el fanatismo religioso con la duda sobrenatural. Lejos de ser solo un recurso visual, estos animales articulan tanto el trauma psicológico de las protagonistas como el misterio que envuelve al equipo de baile. A lo largo de los episodios, su aparición refuerza la atmósfera opresiva de la historia y sostiene tres ejes narrativos clave:

El choque entre lo sagrado y lo profano : En un entorno atravesado por la culpa y la devoción extrema, las serpientes irrumpen como el símbolo clásico de la tentación, el peligro oculto y la pérdida de la inocencia durante el despertar adolescente

: En un entorno atravesado por la culpa y la devoción extrema, las serpientes irrumpen como el símbolo clásico de la durante el despertar adolescente La ambigüedad como motor del suspenso : La creadora Quinn Shephard juega en la frontera entre el terror psicológico y lo paranormal , dejando abierto si las visiones y presagios responden a una manifestación demoníaca o a la sugestión e histeria colectiva del grupo.

: La creadora Quinn Shephard juega en la frontera entre el , dejando abierto si las visiones y presagios responden a una manifestación demoníaca o a la sugestión e histeria colectiva del grupo. El reflejo de la manipulación: Más allá del componente místico, el simbolismo de estos reptiles expone cómo los traumas familiares y el extremismo moldean a las jóvenes, sugiriendo que la verdadera amenaza nace de la presión humana y la necesidad de pertenecer.

Netflix

La petición que ya superó las 100 mil firmas

La controversia llegó a CitizenGO, una plataforma internacional donde se publicó una petición dirigida a Peter Rice, director de contenidos de Netflix. El reclamo comenzó el 5 de noviembre, antes del estreno de la ficción, con el objetivo de impedir que llegara al catálogo.

La campaña superó las 100.000 adhesiones el 17 de noviembre y, según los registros difundidos el 19 de noviembre, ya había alcanzado las 117.078 firmas. Sus impulsores buscan llegar a las 200.000 y reclaman que la compañía retire la producción.

El texto considera que la ficción es blasfema y anticristiana. Entre sus principales cuestionamientos aparecen la representación de estudiantes católicas involucradas en un ritual satánico, las referencias a la oración y el tratamiento de los símbolos religiosos.

También apunta contra una campaña promocional de Netflix que mostró a las protagonistas caracterizadas como santas durante una publicación vinculada con el Día de Todos los Santos.

Los organizadores sostienen que el contenido puede llegar a hogares cristianos y afectar a familias que no desean que sus hijos adolescentes estén expuestos a ese tipo de representaciones. Sus argumentos, de todos modos, corresponden a la postura de quienes promueven la iniciativa y no constituyen una evaluación independiente sobre la serie.

La serie generó reacciones divididas entre espectadores y usuarios de distintas plataformas digitales. Netflix

Elenco de The Body

Kristina Bogic como Anya Butler: una de las líderes del equipo de baile, cuyo vínculo con Elise ocupa un lugar central en la historia

una de las líderes del equipo de baile, cuyo vínculo con Elise ocupa un lugar central en la historia Sara Boustany como Elise Zakaria: otra de las integrantes principales de las Lions y una figura clave en los conflictos del grupo

otra de las integrantes principales de las Lions y una figura clave en los conflictos del grupo Geena Meszaros como Lisbeth Anderson: una estudiante que busca incorporarse al equipo y encontrar su lugar dentro de la escuela

una estudiante que busca incorporarse al equipo y encontrar su lugar dentro de la escuela Sofia Wylie como Grace Franklin: la joven que queda en el centro del misterioso episodio que desencadena los acontecimientos

la joven que queda en el centro del misterioso episodio que desencadena los acontecimientos Shirley Chen como Maddie Delaney: otra de las integrantes del entorno escolar

otra de las integrantes del entorno escolar Nnamdi Asomugha como el padre Franklin: interpreta a un sacerdote relacionado con la comunidad

interpreta a un sacerdote relacionado con la comunidad Louisa Krause como Catherine Anderson: forma parte del entorno familiar de las estudiantes

forma parte del entorno familiar de las estudiantes Jackson Kelly como Leo Anderson: integra el reparto de la producción

integra el reparto de la producción Gabby Windey como Coach Miller: interpreta a la entrenadora del equipo de baile

Trailer de The Body