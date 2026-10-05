El dólar oficial comienza la semana a tiro de su récord nominal y la city pone la lupa en las compras del BCRA + Agregar ámbito en









Aunque durante la última jornada de la semana pasada hubo un alivio de la presión alcista, el billete verde se mantiene cerca de su techo histórico, mientras las reservas del Banco Central superan los u$s48.000 millones.

¿A cuánto cotiza el dólar este lunes? Depositphotos

Luego de una semana con pérdidas semanales, el dólar oficial se mantiene a unos pocos pesos de su máxima cotización nominal, la cuál alcanzó el 25 de octubre. Cabe resaltar que septiembre finalizó con movimientos acotados en las distintas cotizaciones, y si bien en octubre se evidenció una leve presión al alza, la misma se desinfló al cierre de la semana pasada.

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El dólar mayorista abre en los $1.520. De esa manera, se ubica $5,5. Durante septiembre registró un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

Por su parte, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación opera a $1.540. Mientras tanto, el dólar blue cotiza en $1.555 para la venta. Los financieros en tanto cotizan con relativa estabilidad: el MEP se ubica en $1.550,88, mientras que el CCL lo hace en $1.624,38.

El BCRA aceleró la compra de dólares Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir el viernes pasado y se afianzaron por encima de los u$s48.000 millones, en una semana en la que la autoridad monetaria aceleró el ritmo de compras en el mercado oficial. Pese a la elevada demanda, sigue apareciendo flujo de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC)

En la jornada, el BCRA adquirió u$s35 millones y llevó a u$s128 millones el saldo positivo acumulado en las dos primeras ruedas de octubre.

A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.696 millones, mientras que el saldo semanal trepó a u$s369 millones, la cifra más alta desde julio. Así, el Central mostró una recomposición del flujo comprador frente al bajo ritmo de septiembre, aunque todavía resta ver si esa mejora logra sostenerse durante el resto del mes.

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