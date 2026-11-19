Las exportaciones de Corea del Sur superan por primera vez el billón de dólares, impulsadas por la IA + Agregar ámbito en









El país asiático se suma a EEUU, China y Alemania en exportaciones anuales superiores al billón de dólares. La demanda de semiconductores y computadoras, ligada a la inversión en IA, motorizaron el incremento exportador.

Motor de crecimiento: La demanda de semiconductores y computadoras, ligada a la inversión en IA, fue clave.

Las exportaciones de Corea del Sur superaron este año por primera vez el billón de dólares, señaló el Ministerio de Comercio, que lo atribuyó a la creciente demanda de semiconductores, computadoras e inversiones en la inteligencia artificial.

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Consolidada como una potencia tecnológica a nivel global, la economía surcoreana cuenta con dos de los tres mayores fabricantes de semiconductores del mundo: Samsung Electronics y SK hynix.

Con este hito, Corea del Sur ingresa al selecto grupo de países que han superado el simbólico umbral del billón de dólares en exportaciones anuales, integrado hasta ahora únicamente por Estados Unidos, China y Alemania. Según celebró el comunicado oficial, estas cifras consolidan a la cuarta economía asiática como "una potencia global de exportación".

Cabe precisar que en todo 2025, las exportaciones surcoreanas alcanzaron un valor de u$s700.000 millones de dólares, señaló el ministerio. "Este año, los semiconductores y las computadoras impulsaron el crecimiento general de las exportaciones, respaldados por el aumento de la inversión en IA", indicó en su comunicado.

El país asiático se suma a EEUU, China y Alemania en exportaciones anuales superiores al billón de dólares. El detalle El presidente Lee Jae-myung dijo ante el Parlamento este mes que el país destinará unos u$s16.000 millones a la fabricación de chips y a la inteligencia artificial (IA), abarcando desde centros de datos hasta robótica.

Además, el mandatario señaló que el país duplicará el gasto en IA y semiconductores el próximo año hasta alcanzar un máximo histórico. Lee Jae-myung dijo ante el Parlamento este mes que el país destinará unos u$s16.000 millones a la fabricación de chips y a la inteligencia artificial. En un comunicado este jueves, Lee agradeció a la población este logro en las exportaciones y aseguró que tenía que traducirse en un "crecimiento sostenible". "Mejoraremos la competitividad de nuestras industrias clave y fomentaremos motores de crecimiento futuro, como la IA y la biotecnología", declaró.