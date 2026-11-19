Argentina pierde interés entre los fondos de inversión latinoamericanos Por Jorge Herrera + Agregar ámbito en









Los principales gestores de fondos de inversiones para la región han adoptado una postura defensiva de cara al 2027. Pero además han modificado sus preferencias. Así hoy les gusta más México que Brasil. Mientras los activos argentinos también han sido relegados.

Los fondos que invierten en Latinoamérica han modificado sus preferencias. En cuanto a los activos argentinos la mayoría de los gestores reconocieron que menguaron su interés. Imagen realizada con IA

Tras los resultados electorales en Brasil y EEUU, junto con la suba de la tasa en EEUU y la incertidumbre persistente en el conflicto en Medio Oriente y ahora sobre el boom de la inteligencia artificial (IA), los administradores de fondos que invierten en Latinoamérica han modificado sus preferencias y ahora gusta más México por sobre Brasil, luego entre los andinos a Perú, luego Chile y detrás Colombia. En cuanto a los activos argentinos la mayoría de los gestores reconocieron que menguaron su interés. Tienen ahora, una postura más neutral. Estos son algunos de los principales resultados que arroja la última encuesta del BofA entre los principales gestores de fondos que invierten en Latinoamérica.

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Otro dato relevante es que la mayoría tiene una posición de dinero en efectivo superior al promedio histórico y que solo el 18% prevé aumentar la posición en acciones latinoamericanas en los próximos 6 meses, cuando un mes atrás eran el 44%.

Los autores del informe, concluyen que los gestores se han puesto a la defensiva, por lo que el optimismo en el mercado de valores latinoamericano se debilita de cara a 2027. Con relación a los principales mercados de la región destacan que solo el 6% de los encuestados prevé que el índice Ibovespa supere los 200.000 dólares a finales de 2027 y el 67% espera revisiones a la baja de las ganancias para las industrias brasileñas, mientras que México es preferido a Brasil como posible país con mejor desempeño regional, seleccionado por el 39% frente al 24% de Brasil.

La mayoría espera que el tipo de cambio en Brasil se sitúe mayoritariamente entre 5,71 y 6 reales por dólar, mientras que el aumento de las tasas de interés en EEUU sigue siendo considerado como el mayor riesgo externo para Latinoamérica.

¿Qué más revela la encuesta? ¿Cómo prevé que evolucionen los precios de los activos en Argentina durante los próximos 6 meses?: el 21% espera una mayor mejora en los precios de los activos argentinos en los próximos 6 meses (frente al 41% del mes pasado), mientras que el 42% se muestra neutral (frente al 25%).

Los niveles de efectivo aumentaron al 7,2% (desde el 4,4% anterior y por encima del promedio histórico del 5,5%. Los servicios públicos y las finanzas lideran las posiciones de sobre-ponderación, mientras que los sectores de consumo discrecional pasaron de una sobre-ponderación neta en octubre a la mayor sub-ponderación neta en noviembre.

Brasil: no hay un camino claro para la reducción de las tasas de interés y se proyecta un menor PIB en 2027. No se observó consenso sobre la trayectoria de Selic: el 54% prevé que las tasas de interés se mantengan sin cambios o aumenten para finales de 2027, mientras que el 42% espera recortes. Se prevé un crecimiento débil del PIB en 2027. Para ese año, el 45% prevé un crecimiento del 0-1%, y un tercio espera una contracción. En cuanto a las proyecciones de ganancias de las industrias nacionales para 2027, el 67% espera revisiones a la baja, solo 3% al alza.

México es preferido a Brasil como posible destino regional con mejor desempeño, con un 39% de los votos frente al 24% de Brasil. En la región andina, el 36% espera que Perú lidere el mercado en los próximos seis meses, mientras que el 30% prevé que Chile tenga un mejor desempeño. El optimismo en Argentina disminuyó: solo el 21% espera mayores ganancias en los precios de los activos, frente al 41% del mes anterior. ChatGPT IA El impacto de la IA La opinión generalizada es que la inversión en inteligencia artificial (IA) tendrá un impacto positivo limitado en la región, pero nadie prevé un impacto negativo. La mayoría cita la regulación y los impuestos como las principales limitaciones para el crecimiento de los centros de datos (data centers).

A la hora de evaluar los principales riesgos externos de cola para los mercados latinoamericanos se destacan las tasas de interés más altas en EEUU para el 45% (frente al 59% del mes pasado) y luego la fortaleza del dólar para el 40%, muy detrás los riesgos geopolíticos, la recesión en EEUU y China y las materias primas.

Los participantes tienen una mayor ponderación en los sectores de servicios públicos (39% frente al 31% del mes pasado), finanzas (33% frente al 31%) e industria (27% frente al 19%). Mientras que tienen una ponderación más baja en los sectores de consumo discrecional, bienes básicos y finanzas.

¿Qué estrategias cree que podrían obtener mejores resultados en los próximos 6 meses?: los inversores prefieren la alta calidad (64% frente al 31% del mes pasado), la alta rentabilidad por dividendo (30% frente al 9%) y el valor (24% frente al 28%).

¿Qué impacto cree que tendrá la inversión y la adopción de la IA en el crecimiento económico de Latinoamérica durante los próximos 3 a 5 años?: el 45% espera un impacto positivo limitado. Al respecto, el factor que creen será la mayor restricción para el crecimiento de los centros de datos en América Latina durante los próximos 3 a 5 años son la regulación y los impuestos (55%), seguidos de la disponibilidad de energía (27%). ¿Dólar fuerte o débil en 2027? ¿Cuáles son sus expectativas para el dólar en 2027?: el 52% espera una divisa estadounidense más fuerte.

Hoy el 24% reconoce tener posiciones netas de sobre-ponderación en efectivo frente a una infra-ponderación neta del 6% el mes pasado.

El porcentaje de inversores que asumen un riesgo superior al normal en su estrategia/cartera de inversión, en relación con su índice de referencia cae al 21% (frente al 47% del mes pasado), ligeramente por debajo del promedio histórico del 23%.

El 37% neto de los inversores está asumiendo un riesgo menor al normal (frente al 34% neto que asumió un riesgo mayor el mes pasado).

El 42% de los inversores se protegieron contra una fuerte caída de las acciones en los próximos 3 meses (frente al 28% del mes pasado), por encima del promedio histórico del 35%.

El 58% de los inversores califican las condiciones de liquidez de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años como buenas o muy buenas (frente al 75% del mes pasado).