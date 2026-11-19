Joel Sebastián Magallanes era buscado por varios homicidios, entre ellos el de un policía bonaerense. Murió durante un enfrentamiento armado en un operativo que también permitió descubrir un taller de armas.

Joel Sebastián Magallanes , conocido como “Mayonesa” o “Tato” , murió este miércoles durante un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Fuerte Apache , en el partido de Tres de Febrero . El joven de 18 años estaba acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y de comandar un grupo de sicarios vinculado con Guillermo Agustín Geréz , alias “El Gordo Tilín” .

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El adolescente era uno de los prófugos más buscados por las autoridades bonaerenses y tenía una orden de captura nacional e internacional por su presunta participación en varios homicidios, incluido el del oficial Alan Fabián Molina , integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) , asesinado el 18 de julio de 2026 .

Según fuentes policiales, Magallanes fue localizado durante un operativo que incluyó alrededor de 400 efectivos y al menos 24 allanamientos en el barrio Ejército de los Andes , popularmente conocido como Fuerte Apache.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso habría intentado escapar y se produjo un enfrentamiento armado. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, utilizó una pistola Glock con un cargador extendido y efectuó aproximadamente 30 disparos contra los uniformados.

Uno de los efectivos recibió un impacto que fue detenido por su chaleco antibalas . Magallanes murió durante el tiroteo, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones del complejo habitacional.

Quién era “Mayonesa” y por qué era uno de los delincuentes más buscados

Joel Sebastián Magallanes nació el 13 de agosto de 2008 y tenía domicilio en el Nudo 7 de Fuerte Apache, una de las zonas del complejo habitacional donde operan distintas organizaciones criminales.

Magallanes manejaba una red de sicarios en Fuerte Apache. Achivo

Los investigadores lo identificaban como uno de los principales integrantes de la banda encabezada por Guillermo Agustín Geréz, conocido como “El Gordo Tilín”, un joven de 24 años acusado de dirigir una estructura dedicada al narcomenudeo.

Dentro de esa organización, Magallanes habría tenido a su cargo un grupo de sicarios y jóvenes armados, utilizados para disputar territorios y enfrentar a bandas rivales.

Su apodo también llamó la atención de los investigadores. En las últimas fotografías difundidas durante su búsqueda aparecía con el cabello teñido de rubio, mientras que en la jerga carcelaria el término “mayonesa” también se utiliza para referirse a quienes tienen “puro huevo”. Sin embargo, no se estableció con certeza cuál fue el origen de su sobrenombre.

El Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Las autoridades sospechaban que el joven recibía colaboración de personas vinculadas con distintas organizaciones delictivas para permanecer oculto dentro del barrio.

Cómo fue el operativo en Fuerte Apache en el que murió Mayonesa

La intervención policial de este miércoles fue el resultado de una serie de investigaciones y procedimientos que se desarrollaron durante los últimos meses.

Los efectivos ingresaron al complejo habitacional con el objetivo de localizar a Magallanes y avanzar sobre las estructuras criminales que operaban en la zona.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso se encontraba oculto en la vivienda de su actual pareja cuando los policías lograron identificar su ubicación.

Durante el procedimiento, intentó escapar por los pasillos y sectores que conectan los edificios del complejo. En esas circunstancias se produjo el enfrentamiento armado que terminó con su muerte.

Los investigadores señalaron que Magallanes utilizó una Glock equipada con un cargador de mayor capacidad y disparó alrededor de 30 veces contra los efectivos.

Uno de los policías recibió un disparo en el chaleco antibalas, circunstancia que, según las fuentes, evitó que sufriera una lesión potencialmente mortal.

Después del tiroteo, se registraron momentos de tensión en el barrio, donde permanecieron desplegados móviles policiales, efectivos uniformados y agentes de civil.

El procedimiento también permitió avanzar en una investigación paralela sobre la fabricación y modificación clandestina de armas de fuego.

Encontraron un taller clandestino donde fabricaban armas y modificaban cargadores

Uno de los principales resultados del megaoperativo fue el hallazgo de un taller clandestino de armamento dentro del complejo habitacional.

Según informaron fuentes policiales, en ese lugar se fabricaban armas de fuego caseras, conocidas como “tumberas”, y se modificaban pistolas y armas largas para aumentar su capacidad de disparo.

Los investigadores encontraron elementos vinculados con la alteración de cargadores y mecanismos de armas que presuntamente eran utilizados por integrantes de las organizaciones criminales del barrio.

El descubrimiento estuvo relacionado con una investigación que comenzó a profundizarse durante los allanamientos realizados en octubre.

En aquella oportunidad, las brigadas de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, bajo el mando del comisario general Matías Luján López, detuvieron a 12 sospechosos y secuestraron drogas y distintas armas.

Entre los elementos incautados se encontraron dos pistolas, un pistolón de doble cañón, una pistola ametralladora con la numeración suprimida y 11 cargadores, dos de ellos modificados para armas automáticas.

El análisis de ese arsenal permitió reconstruir parte de la estructura dedicada a preparar armamento para los grupos que operaban bajo las órdenes de Magallanes.

Los operativos anteriores en los que Mayonesa logró escapar

Antes de su muerte, Magallanes consiguió evadir al menos dos grandes procedimientos policiales organizados para detenerlo. Uno de ellos se realizó durante agosto, cuando más de 500 policías, con apoyo de helicópteros, ingresaron a Fuerte Apache para localizar al joven.

El despliegue buscaba ponerlo a disposición de la Justicia por su presunta responsabilidad en el asesinato del oficial Alan Fabián Molina, ocurrido semanas antes. Sin embargo, el sospechoso logró escapar y permaneció prófugo.

El 2 de octubre, las fuerzas de seguridad realizaron otros 15 allanamientos en distintos sectores del barrio Ejército de los Andes. A pesar del despliegue, Magallanes volvió a eludir a los investigadores.

La búsqueda continuó durante las semanas siguientes y se intensificó después de la detención de Guillermo Agustín Geréz, el presunto jefe de la organización criminal.

Finalmente, el operativo de este miércoles permitió localizar al joven, aunque el procedimiento terminó con su muerte durante el enfrentamiento.

El asesinato del policía Alan Molina y la recompensa para capturarlo

Uno de los principales hechos por los que era buscado Joel Sebastián Magallanes fue el homicidio de Alan Fabián Molina, un oficial de 26 años de la Policía bonaerense.

El crimen ocurrió el 18 de julio de 2026, cuando el efectivo prestaba servicio en las inmediaciones de Fuerte Apache.

Molina integraba la Fuerza Barrial de Aproximación y era padre de un bebé de apenas dos meses. Según la información difundida durante la investigación, había ingresado a la fuerza ese mismo año, después de cumplir su objetivo de convertirse en policía.

Los investigadores señalaron a Magallanes como uno de los presuntos responsables del asesinato, lo que motivó una serie de allanamientos y una orden de captura.

Ante las dificultades para localizarlo, el Ministerio de Seguridad provincial ofreció una recompensa económica de hasta $10 millones por información que permitiera concretar su detención.

El homicidio de Molina fue uno de los episodios que incrementaron la presión policial sobre las organizaciones criminales que operaban en el complejo habitacional.

Además del asesinato del oficial Molina, Magallanes estaba investigado por otros hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

Uno de los primeros antecedentes mencionados por los investigadores fue el homicidio de Víctor Carrizo, de 46 años, ocurrido el 11 de diciembre de 2025.

El operativo en Fuerte Apache terminó con la vida de Mayonesa. Archivo

Según la reconstrucción policial, aquella noche el sospechoso habría llegado al Nudo 7 con la intención de ocultar un arma de fuego en su domicilio después del crimen.

Otro episodio ocurrió el 5 de enero de 2026, cuando dos delincuentes intentaron robar un Volkswagen T-Cross y una mochila en una esquina de Villa Pineral.

Durante el asalto, el propietario del vehículo recibió disparos en el cuello y el abdomen. La víctima murió una semana después como consecuencia de las heridas.

Los investigadores vincularon a Magallanes con ese hecho a partir del secuestro de un teléfono celular encontrado en la escena. En el dispositivo hallaron fotografías del sospechoso con armas de fuego y prendas que, según la investigación, coincidían con las utilizadas durante el ataque.

Además, el número telefónico estaba asociado con una cuenta de Facebook identificada como “Joel Magallanes”.También detectaron comunicaciones mediante Instagram con el usuario “hasta.el.cielo32”, que podrían estar relacionadas con intentos de recuperar el aparato.

El ataque contra su expareja y las amenazas que investigaba la Justicia

Otro de los episodios atribuidos al joven ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando se presentó en la vivienda de su expareja dentro de Fuerte Apache.

Según la denuncia, la mujer se negó a permitirle el ingreso, pero Magallanes habría saltado un paredón para acceder al patio y entrar por la fuerza. Una vez dentro de la propiedad, disparó contra dos jóvenes que se encontraban en el lugar.

Uno de ellos resultó herido y debió permanecer internado. Durante la investigación, la expareja declaró que, después de la separación, Magallanes comenzó a amenazarla y le advirtió que mataría a cualquier persona con la que la viera.

Después de ese ataque, el sospechoso volvió a ocultarse en el barrio. Menos de dos semanas después ocurrió el asesinato del policía Alan Molina, que provocó una intensificación de los operativos para capturarlo.

Quién es el Gordo Tilín, el presunto jefe de la banda de Mayonesa

Guillermo Agustín Geréz, alias “El Gordo Tilín”, fue identificado por los investigadores como el presunto líder de una organización dedicada a la venta de drogas en la Villa Matienzo.

Este asentamiento se encuentra entre Fuerte Apache y la avenida General Paz, en una zona próxima al límite entre Tres de Febrero y el barrio porteño de Villa Real.

Según la investigación, Geréz comenzó a extender su influencia hacia los edificios de Fuerte Apache durante los primeros meses de 2026.

Para avanzar sobre territorios controlados por otros grupos, habría utilizado una estructura de jóvenes armados comandada por Magallanes.

La expansión provocó enfrentamientos con organizaciones rivales y una sucesión de homicidios vinculados con la disputa por el control del narcomenudeo.

El 5 de noviembre, las fuerzas de seguridad lograron detener a Geréz cuando viajaba como pasajero en un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte en una calle de Moreno. Su captura representó un avance en la investigación sobre la estructura criminal a la que pertenecía Mayonesa.

La guerra de bandas en Fuerte Apache y los enfrentamientos que dejaron varios muertos

La disputa territorial entre organizaciones criminales provocó una serie de episodios violentos durante 2026. Uno de los enfrentamientos más graves ocurrió entre la noche del 19 de abril y la madrugada del 20 de abril, después de que integrantes de una banda rival presuntamente robaran una mochila con armas perteneciente a Geréz.

Según la investigación, El Gordo Tilín ordenó recuperar el armamento y sus hombres atacaron a tiros viviendas de integrantes del grupo contrario.

Durante esos enfrentamientos murieron Mario Carrizo, conocido como “Muela”, y Federico Denus, vinculados con una organización que operaba en el Nudo 13.

Meses después, el 28 de octubre, se produjo otro enfrentamiento entre la banda de Villa Matienzo y el grupo conocido como “Los Fiolos”.

Los disparos en el Nudo 6 provocaron las muertes de Tiziano Gauna, de 17 años, y Roberto Quispe, de 36. Otras cuatro personas resultaron heridas. La violencia continuó después de la detención de Geréz.

En un nuevo enfrentamiento entre bandas se registraron más de 300 disparos, con un muerto y un herido de 14 años, que recibió un balazo en la cara.

Los investigadores vincularon estos episodios con las disputas por el control territorial y las represalias entre las distintas organizaciones.

Qué puede ocurrir con las bandas de Fuerte Apache tras la muerte de Mayonesa

La muerte de Joel Sebastián Magallanes se produjo pocas semanas después de la captura de Guillermo Agustín Geréz, dos figuras centrales de la organización investigada por la Policía bonaerense.

Los investigadores también analizan las posibles conexiones que Magallanes mantuvo durante su período como prófugo con otras bandas del complejo, entre ellas “Los Fiolos” y “La Michela”.

Según las fuentes policiales, estas organizaciones podrían haberle brindado protección mientras intentaba evitar su detención. El hallazgo del taller clandestino de armas aportó nuevos elementos sobre el funcionamiento de las estructuras criminales que operan en el barrio.

Sin embargo, las autoridades todavía no pueden determinar si las recientes detenciones y la muerte del presunto jefe de sicarios permitirán reducir los enfrentamientos o si provocarán nuevas disputas por el control de los territorios.

Mientras continúa la investigación sobre las redes delictivas de Fuerte Apache, el megaoperativo de este miércoles terminó con la muerte de uno de los principales sospechosos buscados por la Justicia bonaerense y permitió descubrir una instalación utilizada presuntamente para fabricar y modificar armamento destinado a las bandas del lugar.