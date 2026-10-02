El dólar oficial se mide en la última jornada de la semana y roza su último máximo nominal + Agregar ámbito en









Luego de la fuerte liquidación agroexportadora de septiembre, el BCRA apunta a sostener las reservas que ya superan los u$s48.000 millones.

¿A cuánto cotiza el dólar esta jornada? Depositphotos

El dólar oficial opera en niveles similares a los de la semana previa, luego de que el fuerte rebote del jueves hiciera que recupera toda la caída de la jornada previa. De esta manera, después de cerrar septiembre con movimientos acotados en las distintas cotizaciones, las primeras operaciones durante octubre extienden la presión alcista.

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En la segunda rueda del mes, el dólar mayorista opera en los $1.524,5. De esa manera, se ubica $1 por debajo del cierre del viernes pasado, cuándo tocó su máxima cotización en términos nominales.

Durante septiembre registró un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto. Por su parte, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación abre a $1.545.

Mientras tanto, el dólar blue abre a $1.555 para la venta. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se comprime hasta el 2%, su nivel más bajo en casi un mes. En ese marco, la baja del blue frente al salto del mayorista sugiere, por ahora, una convergencia entre cotizaciones más que una dolarización generalizada de las carteras.

De todas maneras, el mercado comienza a mirar la dinámica de la oferta de divisas después de un septiembre caracterizado por una fuerte liquidación del sector agroexportador.

Depositphotos Las reservas volvieron a superar los u$s48.000 millones Ayer, el Banco Central compró u$s93 millones, equivalentes al 22,0% del volumen operado (u$s423 millones), y llevó las compras acumuladas a u$s14.673 millones. Las compras del BCRA vienen retomando impuso: el promedio móvil de cinco días alcanzó u$s66,8 millones, el nivel más alto desde el 30 de julio. Las reservas brutas cerraron la jornada en u$s48.289 millones, con un aumento de u$s2.199 millones frente al miércoles. Los últimos datos disponibles sobre los depósitos privados en dólares, correspondientes al 29 de septiembre, muestran un incremento de u$s75 millones, hasta u$s41.804 millones.

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